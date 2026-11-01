Тайны интриги, расследования...

Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинский академический театр музыкальной комедии решил поразить своих зрителей детективным мюзиклом «Мышеловка».

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Его с полной уверенностью можно назвать экспериментальной постановкой. 

Музыкальный детектив на сцене Дворца культуры горняков поставил финалист конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера», лауреат Премии губернатора Свердловской области Сергей Михайлов. Он приехал в Караганду из Екатеринбурга, где работает в Государственном академическом театре оперы и балета. Режиссер сохранил сюжет английского детектива и использовал музыку, написанную в 2002 году российским композитором Александром Журбиным. 

Действие разворачивается в загородном пансионе, где живут несколько незнакомцев, у каждого из которых есть тайна. Из-за сильной метели они оказываются отрезанными от остального мира и вдруг узнают, что поблизости произошло убийство. Неожиданно к ним на лыжах добирается полицейский, убежденный в том, что найдет преступника среди постояльцев пансионата. Кто же он? Интриги, подозрения, неожиданные повороты сюжета гармонично соединяются с музыкой и вокалом – и зрители получат эстетическое удовольствие. 

– Работа над музыкальным детективом – дело сложное, – отмечает режиссер-постановщик Сергей Михайлов. – Трудности возникают из-за некоего противоречия между музыкальным материалом и детективной составляющей: где-то они мешают друг другу, а где-то помогают. Но все преодолимо. Главное для нас – это интерес зрителей. Думаю, что детективному жанру он обеспечен. Люди невольно вовлекаются в ход спектакля: они распутывают клубок сложных событий, ищут улики и пытаются угадать, кто же преступник. 

Над созданием «Мышеловки» работали дирижер Алексей Гусак, балетмейстер Дина Жакыпбаева, главный хормейстер Наталья Кряжева и художник Екатерина Агений из Москвы. Они пытались воссоздать на сцене атмосферу Англии 50-х годов XX века с помощью обстановки пансиона, манеры поведения героев, их причесок, грима и костюмов. 

– В костюмах мы хотели отразить черты характера их владельцев, – рассказывает Екатерина Агений. – К примеру, у молодого архитектора Кристофера Рена есть берет и шарф, чтобы подчеркнуть его творческую натуру. А миссис Бойл – бывшую судью, которая пытается управлять окружающими, мы одели в строгий черно-красный костюм и дали ей лорнет. 

А вот преступника костюм не выдает. Хотите узнать, кто он? Тогда приходите на «Мышеловку». Главное, потом не раскрывайте тайну финала тем, кто только собирается посмотреть музыкальный детектив.  

#театр #спектакль #мюзикл

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