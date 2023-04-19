Тайны красок

Вехи истории, зарисовки из прошлого, моменты современности, пейзажи, не ведающие времени, и цветы, цветы, цветы… В Галерее изобразительных искусств областного центра проходит сводная выставка «Бояулар құпиясы», посвященная 125-летию видного государственного деятеля Темирбека Жургенова.

В экспозиции порядка полусотни работ, выполненных в разнообразных жанрах и техниках 21 автором. Все они – члены Республиканской ассоциации художников-педагогов «Тұмар-арт», созданной в 2020 году. Каждое произведение – это поклонение красоте, в чем бы она ни заключалась. «Тұмар-арт» на постоянной основе организует выставки и мастер-классы, обучает, поддерживает и продви­гает работы молодых авторов, готовит детей к творческим конкурсам.

Эта выставка стала седьмой по счету для ассоциации. Ее посвятили юбилею личности, сыгравшей особую роль в развитии культуры и искусства Казахстана. Сохранению наследия, просвещению, творчеству Темирбек Жургенов посвятил всю жизнь.

– Темирбек Жургенов – один из выдающихся деятелей страны, который внес огромный вклад в развитие искусства, – отметила художник-педагог Анара Нуранова. – Благодаря его всесторонней поддержке были раскрыты неповторимые таланты в разных сферах культуры и искусства, художники в том числе. Сегодня мы также стараемся внести свою лепту в творческое развитие нынешнего подрастающего поколения, поддерживать молодых, способствовать широкой популяризации искусства.

Выставка организована управлением культуры, архи­вов и документации области Жетысу.