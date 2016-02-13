Тайны «Многомерного человека»

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Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Книга «Многомерный человек» предназначена для всех интересующихся вопросами духовного знания и развития.

– Она о том, как я пришла к Богу, как стала нумерологом, о том, каким образом таинственное знание влияет на жизнь человека и почему нужно интересоваться гороскопами, – рассказала Лариса Васильевна на презентации книги. – Меня интересовало, почему один человек успешен, богат, а другой – нет. Почему красивые, умные и успешные женщины остаются одинокими. И как дата рождения влияет на жизненный путь, о чем говорит имя человека. Почему человек попадает в психиатрическую больницу, чем это мотивировано, почему рождаются больные дети... Вопросов было много, меня интересовал научный подход, а не только знания ясновидящих, яснослышащих, так как часто они были субъективными и достаточно противоречивыми. Большой стаж работы позволил выявить определенные тенденции.
Лариса Куликова – самоучка, создает необычные цифровые гороскопы. Нумеролог уже пишет вторую книгу «Квантовый скачок сознания. Кармические встречи». Как и первая, она рождается из статей, которые публикуются в газете «Тайная доктрина».

– Таким образом я получаю обратную связь с читателями, – поясняет автор. – В планах и третья книга – «Сакральное творчество Н. К. Рериха».
Л. Куликова побывала во многих сакральных местах, где обрела знания. В 1986 году она пережила клиническую смерть, две онкологические операции. И, как говорит сама, наконец-то «проснулась» в 43 года. Познав немало специальностей, она последние 20 лет работает нумерологом. И продолжает учиться: недавно поступила в Московский заочный астрологический институт П. Глобы.

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