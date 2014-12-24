Тайны монетного двора Статьи 840 Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

Если вдуматься – немного, но в этой коллекции уже сложилось настоящее "созвездие", удостоенное престижных наград на международных конкурсах в 17 различных номинациях. По оценкам международных экспертов, качество производства, дизайн и тематика казахстанских коллекционных монет соответствуют высокому уровню. Они пользуются большим спросом у нумизматов, входят в международные каталоги, например, такие как "Краузе". При этом и Казахстанский монетный двор, который, кстати, гораздо младше других, сумел за два десятилетия войти в топ ведущих производств. В первую очередь по современному техническому уровню и художественному достоинству производимой продукции.



Казахстанский монетный двор не первый год выполняет престижные международные заказы, к примеру, это чеканка монеты «Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии». Наши монеты уже обрели статус экс­портоориентированного продукта. "Оседая" в коллекциях зарубежных нумизматов, они несут миру чеканную информацию о культуре, самобытности, истории, потенциале страны.



Национальный банк регулярно объявляет о выпуске новых монет и сообщает о полученных ими наградах, а на днях решил представить коллекцию журналистам. Экспозиция состоялась в литературно-мемориальном доме-музее Мухтара Ауэзова. Пресс-конференцию, посвященную этому событию, открыл директор музея Диар Кунаев, представивший гостей – сотрудников НБ РК и ведущих дизайнеров Национального банка РК – авторов казахстанских монет Виктора Ивженко и Алмата Басенова.



Чтобы создать очередной чеканный шедевр, авторам приходится переработать огромный пласт исторических материалов, совершить большой культурный экскурс.



– Это у дизайнеров хорошо получается, – восхищенно говорит казахстанский этномузыковед, фольклорист, кочевниковед, доктор искусствоведения Асия Мухамбетова. – Их искусство – чистая классика.



Искусствоведа особенно восхитил подход дизайнеров Нацбанка к созданию цикла монет "Восточный календарь", их детальная проработка. Много лет занимаясь этой темой, она утверждает, что более точное название календаря – тенгрианский, поскольку он отражает 12-летнюю цикличность жизни, присущую кочевникам. Асия Мухамбетова преподнесла дизайнерам Нацбанка свою книгу, которая поможет им в дальнейшей работе.



Журналисты имели возможность увидеть и монеты, которые были удос­тоены наград на международных конкурсах. В том числе и чекан "Родина яблок". Она – лауреат VIII Международного конкурса "Монетное созвездие-2014", который прошел осенью в Москве. В числе призеров года – и биколорная монета из сереб­ра "Меж­дународная космическая станция "Мир". Она завоевала третье место в номинации "Оригинальная технология" на 28-й конференции директоров монетных дворов. А также памятная серебряная монета "Байконур" из серии "Достояние республики", которая завоевала второй приз в Италии на международном конкурсе "Виченца Нумизматика-2014".



Журналистам были представлены и новые монеты, отчеканенные в 2014 году, – "200 лет Т. Г. Шевченко" из серии "Выдающиеся события и люди", "Тобет" из серии "Достояние республики", "Шокан" из серии "Портреты на банкнотах", "Кокпар" из серии "Обряды, национальные игры Казахстана", а также "Манул" из "Крас­ной книги Казахстана", "Год овцы" из серии "Восточный календарь" и новая серия "От сердца к сердцу", которую открыла монета "Мама".



