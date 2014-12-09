Тайны старинного ремесла Свежий выпуск 637 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

фото автора

Метеоролог по профессии, Мариям переехала на историческую родину из Монголии. Трудоустроиться по специальности в горняцком Текели не получилось, и женщина решила зарабатывать на жизнь искусством, которому научилась еще в детстве в ауле.

Производство эксклюзивных вещей требует много времени и кропотливого труда. Спрос на продукцию небольшой, но стабильный. Ковры заказывают в качестве приданого для невест, принадлежности для юрт хорошо раскупают накануне Наурыза. Каждое изделие – штучный товар, изготавливается на заказ.

Секреты ремесла мастерица готова передать молодому поколению. Желающие перенять опыт есть, но пока негде вести занятия. Увлеченная рукодельница намерена открыть собственную мастерскую, если получит льготный кредит по госпрограмме развития моногородов. Надеется, что ее инициативу поддержат местные власти.

