Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы

В городе Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков. Информация по обнаружению мест захоронений погибших боевиков подтверждена официальными органами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Алматинская трагедия.
"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", – сообщила представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
Ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщал, что во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг, и 41 тело было похищено неизвестными лицами.