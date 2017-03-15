"Тайных покупателей" будут привлекать для борьбы с коррупцией

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев рассказал о методах борьбы с коррупцией в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Один из них – привлечение "тайных покупателей".

"Один из проектов – это "тайный покупатель". Он будет направлен на повышение качества оказания госуслуг и на устранение коррупционных рисков. Когда будет задействовано все общество, когда люди станут действовать сообща и будут помогать выявлять неправомерные действия, мы будем принимать соответствующие решения. Есть специальный департамент по контролю за оказанием государственных услуг, но мы считаем, что его усилий недостаточно. Для того чтобы эту тему актуализировать и донести до населения, мы решили привлечь именно гражданское общество", – объяснил Шпекбаев.

Он отметил, что невозможно гарантировать мгновенного эффекта от всех предпринимаемых и планируемых мер, и привел в пример европейские страны, которые "столетиями шли к тому, чтобы минимизировать коррупцию".

"Они на протяжении многих лет вносили соответствующие изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, конституционно-управленческие функции, кадровую политику. Поэтому произойти сразу изменения попросту не могут", – говорит он.

По его словам, основная цель проводимых агентством мероприятий заключается не только в устранении последствий коррупции, она также направлена на формирование правильного отношения общества к данной проблеме. 

"Многие наши граждане не знают, что действует антикоррупционная политика, что есть закон о противодействии коррупции. Мы хотим донести до населения именно это, ведь в случае обнаружения коррупционных случаев они должны знать, куда сообщить. Мы уделяем этому огромное внимание путем раздачи специальных памяток и рекомендаций. Человеку нужно проявлять нулевую терпимость к коррупционным проявлениям, он не должен вообще воспринимать такое явление", – подчеркнул Шпекбаев.

Представитель АДГСПК призвал все население страны принимать самое активное участие в антикоррупционных мероприятиях. Он подчеркнул, что только в случае всесторонней поддержки данного направления можно реально минимизировать коррупционные риски.

"В своем последнем Послании Глава государства еще раз обратил внимание именно на усилия гражданского общества в данном направлении. Рекомендации, полученные на прошлогодних форумах по противодействию коррупции, сегодня претворяются в жизнь. Коррупция у нас – злободневная и актуальная тема, которую необходимо решать всем обществом. Победить коррупцию только усилиями госоргана невозможно. Для того чтобы ее хотя бы минимизировать, нужно сильное гражданское общество, которое на сегодняшний день, можно сказать, уже сформировалось в Казахстане", – сказал он.

Популярное

Все
Нацелены на расширение взаимодействия
Выручили проливные дожди
Инвестиции в АПК
Место встреч, прогулок и открытий
Неиспользуемые земли возвращены
Восхитила Степь талантами
Ак-Ирий: прикоснуться к истории
Вечная классика – он и она
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Море в миниатюре
Как Иван Башич прославляет «Астану»
Эта «Хонда» из Гонконга...
Как рождаются куклы с характером
Беспорядок как часть взросления
Когда дом перестает быть безопасным
И первый бал, и тот самый рассвет
Главное в любом деле – начать
Курс на Нагою
Ни грамма химии
Гвардейцы говорят по-казахски
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Мировой производитель дождевальных машин локализует производство в Казахстане
День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения
Глава МЧС дал старт работе обновленной пожарной части в сто…
Здесь поддержат и помогут
В Алматы спасатели помогли спуститься подросткам с гор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]