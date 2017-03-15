"Тайных покупателей" будут привлекать для борьбы с коррупцией

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев рассказал о методах борьбы с коррупцией в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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Один из них – привлечение "тайных покупателей".
"Один из проектов – это "тайный покупатель". Он будет направлен на повышение качества оказания госуслуг и на устранение коррупционных рисков. Когда будет задействовано все общество, когда люди станут действовать сообща и будут помогать выявлять неправомерные действия, мы будем принимать соответствующие решения. Есть специальный департамент по контролю за оказанием государственных услуг, но мы считаем, что его усилий недостаточно. Для того чтобы эту тему актуализировать и донести до населения, мы решили привлечь именно гражданское общество", – объяснил Шпекбаев.
Он отметил, что невозможно гарантировать мгновенного эффекта от всех предпринимаемых и планируемых мер, и привел в пример европейские страны, которые "столетиями шли к тому, чтобы минимизировать коррупцию".
"Они на протяжении многих лет вносили соответствующие изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, конституционно-управленческие функции, кадровую политику. Поэтому произойти сразу изменения попросту не могут", – говорит он.
По его словам, основная цель проводимых агентством мероприятий заключается не только в устранении последствий коррупции, она также направлена на формирование правильного отношения общества к данной проблеме.
"Многие наши граждане не знают, что действует антикоррупционная политика, что есть закон о противодействии коррупции. Мы хотим донести до населения именно это, ведь в случае обнаружения коррупционных случаев они должны знать, куда сообщить. Мы уделяем этому огромное внимание путем раздачи специальных памяток и рекомендаций. Человеку нужно проявлять нулевую терпимость к коррупционным проявлениям, он не должен вообще воспринимать такое явление", – подчеркнул Шпекбаев.
Представитель АДГСПК призвал все население страны принимать самое активное участие в антикоррупционных мероприятиях. Он подчеркнул, что только в случае всесторонней поддержки данного направления можно реально минимизировать коррупционные риски.
"В своем последнем Послании Глава государства еще раз обратил внимание именно на усилия гражданского общества в данном направлении. Рекомендации, полученные на прошлогодних форумах по противодействию коррупции, сегодня претворяются в жизнь. Коррупция у нас – злободневная и актуальная тема, которую необходимо решать всем обществом. Победить коррупцию только усилиями госоргана невозможно. Для того чтобы ее хотя бы минимизировать, нужно сильное гражданское общество, которое на сегодняшний день, можно сказать, уже сформировалось в Казахстане", – сказал он.