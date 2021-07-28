«Тайный и опасный ингредиент» вакцины из видео в Сети оказался игрушкой

Коронавирус
5805
Казахстанцы в одном из популярных Telegram-чатов обсуждают видео необычной черной субстанции, притягивающейся к магниту. Участник чата, опубликовавший видео, утверждает, что это новейшее нановещество – оксид графена, который содержится в вакцинах и повреждает внутренние органы. Это не так, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.    

На самом деле на видео показана детская игрушка – магнитный лизун. Сделать такую игрушку можно дома. Инструкции по изготовлению можно без труда найти в Сети.

Секрет такого слайма в том, что при изготовлении в него добавляют магнитную стружку, благодаря которой готовый лизун притягивается к магниту.

Ни графена, ни его оксидов в составе такого слайма нет. Тем более эти компоненты не входят в состав вакцин против COVID-19.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:
Pfizer/BioNTech;
Moderna;
Janssen;
Astra-Zeneca;
Sputnik V;
Hayat-Vax (Sinopharm);
QazVac.

Наличие оксида графена в вакцинах – популярная сейчас конспирологическая теория, подтверждений которой нет.

Более в того, пользователи Сети зачастую выдают за графен вещества и субстанции, не имеющие к нему отношения.

Из этого следует, что на видео показано вовсе не взаимодействие графена (тайного ингредиента вакцин) с магнитом, а простая детская игрушка, которую легко сделать в домашних условиях.





Популярное

Все
Садриддин Ахмедов вернулся на профи-ринг и победил после двух лет простоя
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Актюбинец Сергей Морозов выиграл третий бой в UFC (фото)
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Хорватия завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу
Задержан журналист Михаил Козачков
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Казахстанец завоевал золото и сердце девушки на Кубке мира по шорт-треку (фото)
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]