«Тайный и опасный ингредиент» вакцины из видео в Сети оказался игрушкой
Коронавирус
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Казахстанцы в одном из популярных Telegram-чатов обсуждают видео необычной черной субстанции, притягивающейся к магниту. Участник чата, опубликовавший видео, утверждает, что это новейшее нановещество – оксид графена, который содержится в вакцинах и повреждает внутренние органы. Это не так, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
На самом деле на видео показана детская игрушка – магнитный лизун. Сделать такую игрушку можно дома. Инструкции по изготовлению можно без труда найти в Сети.
Секрет такого слайма в том, что при изготовлении в него добавляют магнитную стружку, благодаря которой готовый лизун притягивается к магниту.
Ни графена, ни его оксидов в составе такого слайма нет. Тем более эти компоненты не входят в состав вакцин против COVID-19.