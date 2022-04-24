Тайсон Фьюри завершил карьеру после победы над Уайтом

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом. Об этом он объявил после боя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Prosports.kz.

«Я пообещал своей жене, что не вернусь на ринг после 14 лет выступлений», — добавил спортсмен.

Бой прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего британца Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. Он нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBC.