Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания

Вся страна –

наш отчий дом

Масштабная инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» стала ключевой темой обсуждения для собравшихся депутатов, историков, экологов, общественников, журналистов.

Как отметил модератор площадки, советник Президента РК Бауыржан Омаров, эту концепцию следует понимать в самом широком контексте. Ее глубинную суть раскрывают слова Президента, озвученные в сентябре этого года во время проведения акции «Таза Қазақстан» с участием молодежи: «Если у человека искренние помыслы и благие намерения, то и его поступки будут достойными. Чистота начинается прежде всего с каждого из нас». Сегодня эти принципы обозначены на государственном уровне. Обязанность граждан бережно относиться к природе впервые закреплена в новой Конституции.

– Запущенная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева общенациональная акция «Таза Қазақстан» давно переросла рамки обычного субботника. Это масштабная практическая реформа общественного сознания, – сказал Бауыржан Омаров.

Тема круглого стола в Национальной академической библио­теке – «Сана тазармай – қала мен дала тазармайды» – была призвана философски связать облик родной земли с внутренним развитием общества. Участникам встречи предстояло ответить на ключевые вопросы: как должно эволюционировать общественное сознание, какой вклад способен внести каждый из нас? Собравшиеся единодушно сошлись во мнении: подлинная чистота окружающего мира рож­дается лишь тогда, когда человек начинает воспринимать всю страну – от порога собственного жилища до бескрайних просторов Великой степи – как единый, неделимый отчий дом.

– Абай в «Словах назидания» писал, что человек не рождается разумным. Он познает разницу между добром и злом только через опыт – слушая, созерцая, пробуя на ощупь и на вкус. Фундамент нации закладывается через воспитание в семье и через те примеры, которые ребенок видит в окружающем его обществе. Дети должны с малых лет видеть пример взрослых и впитывать в свое сознание, что нельзя бросать мусор на улице или ломать деревья. Как может возвыситься дух страны без воспитания образованного поколения с высокой экологичес­кой культурой?! Однако чистота соз­нания не ограничивается только бережным отношением к природе. Это также избавление от коррупции, формирование правовой культуры, возведение в абсолют трудолюбия и ответственности. Мы строим Справедливый Казахстан, где торжествует закон, а справедливое государство начинается с чистых помыслов и честного труда, – отметил депутат Курултая, председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Серик Егизбаев.

По его словам, депутатский корпус занимается укреплением законодательной базы в экологическом направлении, но даже самые строгие статьи не будут работать в полную силу, пока не проснутся внутренняя культура и ответственность самого человека.

Спикер убежден: сегодня жизненно необходимо пробудить в обществе искреннее, бескомпромиссное неприятие экологичес­кого вандализма и душевной черствос­ти, привить нулевую терпимость к загрязнению окружающей среды. И здесь уместно вспомнить слова Антона Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Данная мысль перекликается с вековой мудрос­тью Степи, ведь казахский народ испокон веков верил: истинное наследие предков – не преходящее земное богатство, а хрупкие саженцы, оставленные потомкам в знак вечной заботы о родной земле.

Философия экономии

и ответственности

– На третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», состоявшемся в 2024 году, Президент сказал, что «началом дос­татка является бережливость». Уверена, что она рождается из ответственности: не лить воду попусту, брать еду в меру, ценить природные ресурсы – это те качества, что показывают зрелость общества. За каждой вещью стоит человеческий труд. За каждый ресурс есть свой спрос, – сказала президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай.

2 января 2021 года Глава государства подписал Экологический кодекс, а в 2024-м – в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, направленные на противодействие вандализму и порче чужого имущества. Была усилена ответственность за порчу имущества в общественных местах. Также были подписаны законы, направленные на обеспечение прав женщин и безопасности детей. Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью были признаны уголовными правонарушениями. Каждый из этих законов усиливает ответственность в своей сфере. Общая ценность, которая их связывает, – это уважение к человеку и среде, в которой он живет.

– Связь между чистой улицей и чистым сознанием очевидна. В действиях человека, бросающего мусор на землю, проявляется равно­душие к чужому труду. А граж­данин, который воспринимает общественное пространство как свой собственный дом, бережно относится к окружающему его миру. Следовательно, вопрос чистоты упирается в то, как человек понимает границы своей ответственности. Эта граница не должна ограничиваться порогом собственного дома, – подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

По ее словам, показательным примером бережного отношения к природе можно назвать норвежский опыт, где любовь к окружающему миру, природе – не просто государственная политика или тренд, а фундаментальная основа национальной идентичности, культуры и повседневной жизни. Философия гармоничного сосуществования с окружающей средой закладывается у потомков викингов с детского сада и регулируется уникальными законами. Например, экологическое право там обязывает уносить мусор с собой, а система Infinitum позволяет возвращать деньги за сданные бутылки. В Японии чис­тоту прививают через школьную систему Tokkatsu, где дети сами убирают классы, благодаря чему с ранних лет учатся ценить чужой труд и общую среду. Сингапур же сделал ставку на системность и дисциплину: запущенная еще в 1968 году Ли Куан Ю кампания Keep Singapore Clean объединила просвещение граждан с жестким контролем со стороны государства, где нарушителей порядка до сих пор наказывают принудительными общественными работами по решению суда.

Воспитание

с малых лет

В числе предприятий, реализующих инициативу «Таза Қазақстан», – ТОО «Астана Тазалық», которое через пару лет отметит 20-летний юбилей. В ТОО более тысячи сотрудников и более 400 единиц спецтехники. Работники предприятия в круглосуточном режиме осущест­вляют масштабную санитарную очистку улиц, площадей и дорог столицы. Кроме того, они активно участвует в тематических экологических неделях, субботниках и акциях по очистке водоемов.

Как отмечает генеральный директор компании Альберт Есалиев, сложнее всего заниматься не уборкой колоссально растущего города, а формированием экологического сознания населения. Именно поэтому для привития экокультуры с ранних лет предприятие заключило соглашение о взаимном сотрудничестве со столичным управлением образования. В ближайшее время сотрудники «Астана Тазалық» намерены посетить детские сады для съемок социальных роликов. Через понятные игровые сюжеты и вовлечение в процесс создания контента дошколятам объяснят важность сортировки отходов, соблюдения порядка на улицах и уважения к чужому труду.

– Выступавшие сегодня спикеры отметили опыт зарубежных стран. Да, нам действительно есть чему учиться у других. Вспомним чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году, когда японские болельщики прославились на весь мир тем, что после окончания матча убирали за собой мусор на стадионе. Футболисты сборной Японии после игры с Германией также оставили в идеальной чис­тоте свою раздевалку и даже написали записку со словами благодарности. Значение таких поступков огромно. Люди не рассматривали чистоту как чью-то чужую обязанность, а приняли ее как часть собственной культуры, – отметил Альберт Есалиев.

Во время круглого стола участники обратили внимание на важную деталь: значительную долю среди коммунальных отходов сегодня составляют пищевые. О чем это говорит? Прежде всего об отсутствии культуры осознанного потребления. Становится очевидным, что проблема чистоты, экологии и порядка в наших городах – это не просто вопрос своевременной работы коммунальных служб, а в первую очередь вопрос внутренней культуры, осознаннос­ти и бытовых привычек самих граждан. Изменение менталитета напрямую перекликается с масштабными инициативами на государственном уровне. Успешная реализация важной инициативы «Таза Қазақстан» во многом зависит от переосмысления личных привычек, экологических принципов граждан страны.