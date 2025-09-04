Сегодня, 4 сентября, на столичном стадионе «Астана-Арена» проходит матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 по футболу, в котором играют сборные Казахстана и Уэльса.

фото с сайта gov.kz

Особую атмосферу на стадионе создали более 30 тысяч болельщиков, которые пришли поддержать национальную сборную с первых минут встречи. Среди них оказался и известный любимец астанчан — ростовая кукла Тазабек. Его присутствие заметили многие зрители, и болельщики отметили, что он поднял настроение и стал одним из символов столицы.