Тазы покоряет мир

Соревнования состоялись в окрестностях села Козашар. В первом туре на поле выпускали группы примерно по 40 собак, которым предстояло преследовать косулю. Эксперты оценивали скорость, выносливость, охотничий инстинкт и умение работать в естественных условиях. За безопасностью животных следили сотрудники территориальной инспекции.

Особое внимание к состязаниям­ проявили зарубежные гости. Британский фотограф и писатель Скотт Аллан работает над книгой об охотничьих собаках и приехал в Казахстан в рамках своего проекта. Еще один любитель борзых, Коди Кинг из Техаса, впервые увидел тазы в работе и был впечатлен их скоростью и выносливостью.

Тайыншинские состязания стали отборочным этапом. Лучшие собаки должны выступить в финале, запланированном на ноябрь в Акмолинской области.