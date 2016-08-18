​Те бои, как мера нашей силы

Об этом сражении написано немало, ведь это была самая крупная танковая битва ХХ века, в которой участвовало свыше 4 млн человек, более 69 тыс. орудий и минометов, 13 тыс. танков и минометов и 12 тыс. самолетов! Это была поистине гигантская битва...

И все же, никому не удалось, да, наверное, и не удастся в полной мере передать, как это было страшно и неповторимо: тысячи погибших, сгоревших в танках, разор­ванных в клочья пулями, снарядами, бомбами… Искореженная техника, погуб­ленная земля, на которой после сражения, десятилетия спустя, даже трава не росла! Здесь не осталось клочка не вспаханной снарядами земли, люди глохли от непрекращающихся орудийных залпов, в дыму пожарищ меркло солнце.

Так считают участники того памятного сражения, члены Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда» – кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, многих боевых медалей полковник Дмитрий Малышев и президент фронтового клуба, гвардии полковник в отставке, кавалер пяти воинских орденов и 35 медалей, член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш. Им уже очень много лет, но в памяти солдат живы героические дни и ночи Курска.

Ад на земле

– Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный характер, – рассказывает Леонид Гирш. – Противник сос­редоточил здесь мощные ударные группировки, которые насчитывали свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2 700 танков и штурмовых орудий, около 2 050 самолетов. Большие надежды возлагались на новейшие танки «тигр» и «пантера», штурмовые орудия «фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-вульф-190-А» и штурмовики «Хейнкель-129». Не случайно эта операция получила кодовое название «Цитадель». Немцы рассчитывали окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. Но перед тем, как пойти в наступление, немцы забросали наши позиции листовками с обещанием устроить русским солдатам «кровавую баню».

Командование Воронежского фронта поставило перед 5-й гвардейской танковой армией, в составе которой служил офицером связи Леонид Юзефович, четкую задачу – измотать силы противника. А сделать это было непросто, одни только названия дивизий СС звучали устрашающе – «Мертвая голова», «Рейх», «Адольф Гитлер», «Великая Германия».

– Помню, жара в это лето стояла необыкновенная, к танковой броне нельзя было прикоснуться – она обжигала, словно раскаленный утюг. Проселочные дороги, где в мирное время не разъехались бы и две телеги, превратились в магистральные грунтовые шоссе, по которым в плотном облаке пыли бесконечным потоком шли к фронту машины и танки. Вы знаете, мне никогда раньше не доводилось видеть столько танков, орудий и машин. На дороге стояли регулировщицы с красными флажками, они четко направляли технику, чтобы не происходило путаницы, – продолжает рассказ Леонид Юзефович. – И хотя наша бригада совершала марш под плотным прикрытием истребительной авиации и зенитной артиллерии, немцы постоянно атаковали нас с воздуха. Это были очень жестокие налеты, кто не пережил их, тот не знает, что такое война.

Представьте – сначала высоко в небе появлялся одинокий самолет-разведчик, который неторопливо этакой воздушной стрекозой проплывал на большой высоте, достать его огнем зенитных батарей было невозможно. Но это был обманно-мирный полет, потому что минут через 10–15 с неба пикировали «юнкерсы», которые сбрасывали на маршевую колонну десятки бомб. Они летели вниз с диким воем и свистом. Кроме того, для усиления эффекта немцы снабжали эти бомбы специальными сиренами. Потом наступал черед «мессеров». Те проносились над дорогой на бреющем полете и расстреливали из пулеметов все, что находилось на шоссе и по обочинам. Это был ад на земле.

Экипаж

Бывший танкист Дмитрий Малышев картину боя мог наблюдать из прорези своего танка.

– Помню, как перед началом сражения наш командир напутствовал нас такими словами: «Танкисты, бейте фашистскую гадину! Кончатся снаряды, давите их гусеницами, грызите им горло!». Что мы и делали – сражались, не жалея своих жизней. Сколько друзей там полегло! С болью в сердце до сих пор вспоминаю своего механика-водителя Володю Маркина. На его дом в Смоленске упала немецкая бомба. Погибли все – жена, мать, две дочери. Володя был старшиной, преподавал в школе механиков-водителей, и мог бы продолжать преподавать до конца войны и остался бы жив. Но он попросился на фронт, чтобы отомстить за своих любимых женщин.

Конечно же, танк – орудие коллективное. В экипаже все важны по-своему – и наводчик, и заряжающий. Но механик-водитель – особая категория. Он тебе и дорожку «выстелит» перед выстрелом, и место такое выберет, что немцу не достать, и даст «газку», когда надо. В бою хороший механик-водитель – половина успеха. Вообще, в экипаже у нас было полное взаимопонимание, тем более что тяжелой работы в танке много – та же натяжка гусениц, загрузка боеприпаса, заправка горючего – и я ничего этого не чурался. Офицерский доппаек делили на всех.

В одном из боев в люк механика-водителя влетела фердинандовская болванка. Удар был такой силы, что танк закачался и заглох. Снаряд буквально прошил тело Володи, а затем, еще пышущий жаром, обжег ногу заряжающего, но, слава Богу, не задел боекомплект, иначе всем нам была бы «крышка». Выскочив из башни, я увидел зияющее отверстие в люке и понял, что случилось непоправимое. Через аварийный люк мы вытащили все, что осталось от тела Володи. Саперы помогли выкопать могилу.

… Володя лежал завернутый в мою плащ-палатку. Все говорили шепотом, словно боялись разбудить навек уснувшего боевого товарища. Голос помпотеха полка показался мне в этой тишине непривычно резким: «Товарищи, мы сейчас хороним отважного танкиста…». Я вздрогнул от этих слов и оглянулся вокруг – мне не верилось, что с нами никогда не будет этого доброго человека, Володи Маркина.

Палящее дыхание

– Мы получили приказ сосредоточиться на правом берегу реки Псел, в районе деревни Прохоровки, – вспоминает в свою очередь Леонид Гирш.– Немцы пробивались на Обоянском направлении, но там им прорваться не удалось, и тогда они сменили направление главного удара, решив идти через Прохоровку на Курск. Бои шли днем и ночью, в такой обстановке протянуть нитку полевого телефона не представлялось возможным, поэтому полевой телефон заменяли мы, офицеры связи. Под огнем, по пронизанному пулями и снарядами бездорожью пробирались на командные и наблюдательные пункты батальонов, дивизионов, рот и батарей, передавали приказы командира бригады, уточняя задачу по карте или прямо на местности, – рассказывает Леонид Юзефович.

Когда танковое сражение было в разгаре, командарм приказал ввести в стык, куда устремилась немецкая дивизия «Адольф Гитлер», 55-й танковый полк бригады, в которой воевал Леонид Гирш.

– Командир нашего полка подполковник Гольдберг поставил бронебойщиков на холмах, а танки спрятал в лощинах. Поэтому местность впереди просматривалась как бы из-под навеса. Все это происходило около безымянной высоты южнее Прохоровки, куда во что бы то ни стало стремился прорваться противник.

Перед высотой горели немецкие танки, а мотопехота, рассеянная нашим огнем, беспорядочно отступала. Казалось, перевес был на нашей стороне. Но внезапно из-за высоты выползли вражеские машины, их борта были буквально облеплены автоматчиками. И танков немецких оказалось больше. Мы вынуждены были отойти на исходные позиции. А ночью получен новый приказ – прижать немцев к Северному Донцу. И когда мы заняли новую позицию на окраине села Авдеевки, на нас вновь поползли немецкие танки. Стало очевидным, что противник вводит в сражение главные силы – мы оказались отрезанными от своих.

Я получил приказ добраться до комбрига и доложить, что без поддержки авиации наш отряд не продержится. Мигом вскочил в машину, и мы с моим водителем Василием Захарченко помчались по полевой дороге. А она была вдрызг размолочена, изрыта воронками, загромождена перевернутыми, изуродованными бронетранспортерами и догорающими грузовиками. Казалось, мне в лицо бьет палящее дыхание этого боя. Неожиданно – я даже ничего не успел сообразить – наш бронеавтомобиль резко рванулся вперед. Я выпал из сидения и больно ударился головой об ящик с гранатами. Когда выбрался из машины – замер от страха, увидев рядом огромную глубокую воронку. Попади туда на полной скорости, с которой мы неслись, не разбирая дороги, не быть бы нам живыми. Но в итоге я выполнил приказ своего командира, добравшись до комбрига, а тот, в свою очередь, приказал – на занятом рубеже держаться во что бы то ни стало, – вспоминает те дни Леонид Юзефович.

… И они держались, не жалея себя, теряя друзей и все больше приближаясь к Победе. В этом огненном аду советские солдаты вышли победителями. Враг натолкнулся на мощный отпор, в основе которого лежало не только техническое оснащение армии, но и сила духа советских воинов, интернационализм, который становился не менее мощным оружием. Рассказывая об этом, Леонид Гирш вспомнил своего боевого товарища Заира Кошкинбаева, с которым они вместе прошли от Сталинграда до Берлина. В боях под Курском майор Кошкинбаев, командуя 11-м мотострелковым батальоном, уничтожил три танка, четыре бронетранспортера, два орудия и около 150 гитлеровцев. За этот бой он получил орден Боевого Красного Знамени.

– В 10-й гвардейской бригаде у нас воевал Заманбек Баталханов,– вспоминает Леонид Юзефович, – он был командиром танка, причем весь экипаж этого танка был интернациональным: механик-водитель – украинец, наводчик орудия – грузин, заряжающий – белорус, радист – татарин. В одном из боев экипаж подбил два бронетранспортера, уничтожил артиллерийскую установку, два миномета. Вот что значит воинская дружба! За этот подвиг Баталханов был награжден орденом Красной Звезды.

Надо отметить, что в боях на Курской дуге приняла участие и 70-я армия, сформированная в Казахстане. Только за 8 дней ее боев противник потерял до 8 тыс. солдат и офицеров. Было подбито 572 вражес­ких танка, сбито 70 самолетов. В результате ожес­точенных боев 5 августа 1943 года были освобождены города Белгород и Орел. В честь этой знаменательной победы прогремел первый салют. А 23 августа советские войска освободили Харьков. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов – участников битвы на Огненной дуге – были награждены орденами и медалями. Курская битва была окончена. Совершился коренной перелом в ходе Великой Отечес­твенной войны. И сделали это наши солдаты.