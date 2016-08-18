​Те бои, как мера нашей силы

Об этом сражении написано немало, ведь это была самая крупная танковая битва ХХ века, в которой участвовало свыше 4 млн человек, более 69 тыс. орудий и минометов, 13 тыс. танков и минометов и 12 тыс. самолетов! Это была поистине гигантская битва...
И все же, никому не удалось, да, наверное, и не удастся в полной мере передать, как это было страшно и неповторимо: тысячи погибших, сгоревших в танках, разорванных в клочья пулями, снарядами, бомбами… Искореженная техника, погубленная земля, на которой после сражения, десятилетия спустя, даже трава не росла! Здесь не осталось клочка не вспаханной снарядами земли, люди глохли от непрекращающихся орудийных залпов, в дыму пожарищ меркло солнце.
Так считают участники того памятного сражения, члены Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда» – кавалер орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, многих боевых медалей полковник Дмитрий Малышев и президент фронтового клуба, гвардии полковник в отставке, кавалер пяти воинских орденов и 35 медалей, член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш. Им уже очень много лет, но в памяти солдат живы героические дни и ночи Курска.
Ад на земле
– Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный характер, – рассказывает Леонид Гирш. – Противник сосредоточил здесь мощные ударные группировки, которые насчитывали свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2 700 танков и штурмовых орудий, около 2 050 самолетов. Большие надежды возлагались на новейшие танки «тигр» и «пантера», штурмовые орудия «фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-вульф-190-А» и штурмовики «Хейнкель-129». Не случайно эта операция получила кодовое название «Цитадель». Немцы рассчитывали окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. Но перед тем, как пойти в наступление, немцы забросали наши позиции листовками с обещанием устроить русским солдатам «кровавую баню».
Командование Воронежского фронта поставило перед 5-й гвардейской танковой армией, в составе которой служил офицером связи Леонид Юзефович, четкую задачу – измотать силы противника. А сделать это было непросто, одни только названия дивизий СС звучали устрашающе – «Мертвая голова», «Рейх», «Адольф Гитлер», «Великая Германия».
– Помню, жара в это лето стояла необыкновенная, к танковой броне нельзя было прикоснуться – она обжигала, словно раскаленный утюг. Проселочные дороги, где в мирное время не разъехались бы и две телеги, превратились в магистральные грунтовые шоссе, по которым в плотном облаке пыли бесконечным потоком шли к фронту машины и танки. Вы знаете, мне никогда раньше не доводилось видеть столько танков, орудий и машин. На дороге стояли регулировщицы с красными флажками, они четко направляли технику, чтобы не происходило путаницы, – продолжает рассказ Леонид Юзефович. – И хотя наша бригада совершала марш под плотным прикрытием истребительной авиации и зенитной артиллерии, немцы постоянно атаковали нас с воздуха. Это были очень жестокие налеты, кто не пережил их, тот не знает, что такое война.
Представьте – сначала высоко в небе появлялся одинокий самолет-разведчик, который неторопливо этакой воздушной стрекозой проплывал на большой высоте, достать его огнем зенитных батарей было невозможно. Но это был обманно-мирный полет, потому что минут через 10–15 с неба пикировали «юнкерсы», которые сбрасывали на маршевую колонну десятки бомб. Они летели вниз с диким воем и свистом. Кроме того, для усиления эффекта немцы снабжали эти бомбы специальными сиренами. Потом наступал черед «мессеров». Те проносились над дорогой на бреющем полете и расстреливали из пулеметов все, что находилось на шоссе и по обочинам. Это был ад на земле.
Экипаж
Бывший танкист Дмитрий Малышев картину боя мог наблюдать из прорези своего танка.
– Помню, как перед началом сражения наш командир напутствовал нас такими словами: «Танкисты, бейте фашистскую гадину! Кончатся снаряды, давите их гусеницами, грызите им горло!». Что мы и делали – сражались, не жалея своих жизней. Сколько друзей там полегло! С болью в сердце до сих пор вспоминаю своего механика-водителя Володю Маркина. На его дом в Смоленске упала немецкая бомба. Погибли все – жена, мать, две дочери. Володя был старшиной, преподавал в школе механиков-водителей, и мог бы продолжать преподавать до конца войны и остался бы жив. Но он попросился на фронт, чтобы отомстить за своих любимых женщин.
Конечно же, танк – орудие коллективное. В экипаже все важны по-своему – и наводчик, и заряжающий. Но механик-водитель – особая категория. Он тебе и дорожку «выстелит» перед выстрелом, и место такое выберет, что немцу не достать, и даст «газку», когда надо. В бою хороший механик-водитель – половина успеха. Вообще, в экипаже у нас было полное взаимопонимание, тем более что тяжелой работы в танке много – та же натяжка гусениц, загрузка боеприпаса, заправка горючего – и я ничего этого не чурался. Офицерский доппаек делили на всех.
В одном из боев в люк механика-водителя влетела фердинандовская болванка. Удар был такой силы, что танк закачался и заглох. Снаряд буквально прошил тело Володи, а затем, еще пышущий жаром, обжег ногу заряжающего, но, слава Богу, не задел боекомплект, иначе всем нам была бы «крышка». Выскочив из башни, я увидел зияющее отверстие в люке и понял, что случилось непоправимое. Через аварийный люк мы вытащили все, что осталось от тела Володи. Саперы помогли выкопать могилу.
… Володя лежал завернутый в мою плащ-палатку. Все говорили шепотом, словно боялись разбудить навек уснувшего боевого товарища. Голос помпотеха полка показался мне в этой тишине непривычно резким: «Товарищи, мы сейчас хороним отважного танкиста…». Я вздрогнул от этих слов и оглянулся вокруг – мне не верилось, что с нами никогда не будет этого доброго человека, Володи Маркина.
Палящее дыхание
– Мы получили приказ сосредоточиться на правом берегу реки Псел, в районе деревни Прохоровки, – вспоминает в свою очередь Леонид Гирш.– Немцы пробивались на Обоянском направлении, но там им прорваться не удалось, и тогда они сменили направление главного удара, решив идти через Прохоровку на Курск. Бои шли днем и ночью, в такой обстановке протянуть нитку полевого телефона не представлялось возможным, поэтому полевой телефон заменяли мы, офицеры связи. Под огнем, по пронизанному пулями и снарядами бездорожью пробирались на командные и наблюдательные пункты батальонов, дивизионов, рот и батарей, передавали приказы командира бригады, уточняя задачу по карте или прямо на местности, – рассказывает Леонид Юзефович.
Когда танковое сражение было в разгаре, командарм приказал ввести в стык, куда устремилась немецкая дивизия «Адольф Гитлер», 55-й танковый полк бригады, в которой воевал Леонид Гирш.
– Командир нашего полка подполковник Гольдберг поставил бронебойщиков на холмах, а танки спрятал в лощинах. Поэтому местность впереди просматривалась как бы из-под навеса. Все это происходило около безымянной высоты южнее Прохоровки, куда во что бы то ни стало стремился прорваться противник.
Перед высотой горели немецкие танки, а мотопехота, рассеянная нашим огнем, беспорядочно отступала. Казалось, перевес был на нашей стороне. Но внезапно из-за высоты выползли вражеские машины, их борта были буквально облеплены автоматчиками. И танков немецких оказалось больше. Мы вынуждены были отойти на исходные позиции. А ночью получен новый приказ – прижать немцев к Северному Донцу. И когда мы заняли новую позицию на окраине села Авдеевки, на нас вновь поползли немецкие танки. Стало очевидным, что противник вводит в сражение главные силы – мы оказались отрезанными от своих.
Я получил приказ добраться до комбрига и доложить, что без поддержки авиации наш отряд не продержится. Мигом вскочил в машину, и мы с моим водителем Василием Захарченко помчались по полевой дороге. А она была вдрызг размолочена, изрыта воронками, загромождена перевернутыми, изуродованными бронетранспортерами и догорающими грузовиками. Казалось, мне в лицо бьет палящее дыхание этого боя. Неожиданно – я даже ничего не успел сообразить – наш бронеавтомобиль резко рванулся вперед. Я выпал из сидения и больно ударился головой об ящик с гранатами. Когда выбрался из машины – замер от страха, увидев рядом огромную глубокую воронку. Попади туда на полной скорости, с которой мы неслись, не разбирая дороги, не быть бы нам живыми. Но в итоге я выполнил приказ своего командира, добравшись до комбрига, а тот, в свою очередь, приказал – на занятом рубеже держаться во что бы то ни стало, – вспоминает те дни Леонид Юзефович.
… И они держались, не жалея себя, теряя друзей и все больше приближаясь к Победе. В этом огненном аду советские солдаты вышли победителями. Враг натолкнулся на мощный отпор, в основе которого лежало не только техническое оснащение армии, но и сила духа советских воинов, интернационализм, который становился не менее мощным оружием. Рассказывая об этом, Леонид Гирш вспомнил своего боевого товарища Заира Кошкинбаева, с которым они вместе прошли от Сталинграда до Берлина. В боях под Курском майор Кошкинбаев, командуя 11-м мотострелковым батальоном, уничтожил три танка, четыре бронетранспортера, два орудия и около 150 гитлеровцев. За этот бой он получил орден Боевого Красного Знамени.
– В 10-й гвардейской бригаде у нас воевал Заманбек Баталханов,– вспоминает Леонид Юзефович, – он был командиром танка, причем весь экипаж этого танка был интернациональным: механик-водитель – украинец, наводчик орудия – грузин, заряжающий – белорус, радист – татарин. В одном из боев экипаж подбил два бронетранспортера, уничтожил артиллерийскую установку, два миномета. Вот что значит воинская дружба! За этот подвиг Баталханов был награжден орденом Красной Звезды.
Надо отметить, что в боях на Курской дуге приняла участие и 70-я армия, сформированная в Казахстане. Только за 8 дней ее боев противник потерял до 8 тыс. солдат и офицеров. Было подбито 572 вражеских танка, сбито 70 самолетов. В результате ожесточенных боев 5 августа 1943 года были освобождены города Белгород и Орел. В честь этой знаменательной победы прогремел первый салют. А 23 августа советские войска освободили Харьков. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов – участников битвы на Огненной дуге – были награждены орденами и медалями. Курская битва была окончена. Совершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. И сделали это наши солдаты.