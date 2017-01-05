И шаханский котел в прах развеял надежды девятерых. Стал знаком отчаяния осиротевших. Взрыв поломал планы, пошатнул веру, посек обломками тех, кто рядом. Чувствуете, саднит? Это по каждому прошелся взрывом тот злосчастный котел, которому всего-то дел было – согреть обычные дома обычных людей. Не согрел, порушил.

Но мы-то с вами – рядом. И мы способны на многое, когда вмес­те. Те, кто вместе, дали технику для разбора завалов в Шахане. Те, кто вместе, учредили благотворительный фонд помощи и открыли счет, на который можно перевести деньги для пострадавших. Те, кто вместе, кинули клич #ШаханКомек, вместе собрали необходимое, вместе нашли транспорт и отправили в поселок. Недавно стало известно, что депутаты Мажилиса Парламента РК перечислят одно­дневный заработок в фонд помощи пострадавшим в поселке Шахан.

Те, кто вместе, могут многое. Наверняка пострадавшим при взрыве котла нужна профессиональная поддержка со стороны психологов. И духовная, поскольку страдание ближнего требует присутствия. Нашего присутствия в их жизнях. Ведь тех, кто вместе, сплачивает не профессиональная принадлежность или духовный статус. А в пострадавшие нынче можно причислить весь крохотный Шахан.

Но нас-то много. Мы – рядом. И мы – те, кто вместе. Нас, таких разных, объединяет не территория, мы сплачиваемся и открываем сердца не только, когда окрашено черным. Мы вместе, потому что мы готовы творить благо.

Сделаю отнюдь не лирическое отступление. Сейчас, после трагедии, облакимат распорядился обследовать все многоэтажные дома в Карагандинской области, имеющие автономные системы отопления. Цель – проверка работы АСО. В одном только Шахане их 19 домов с автономной системой.

Здесь можно задаться вопросом о том, где, когда и как ранее проводилась подобная проверка. В Шахане – никогда. На этот вопрос, видимо, как и на ряд сопутствую­щих, ответит работающая в области комиссия. Ответы должны появиться и в ходе следствия. Мы вправе знать их.

Пока же остается рассчитывать на то, что местная власть, выдавая паспорта готовности к зиме, станет более тщательно вести контроль над эксплуатацией и техническим состоянием отопительных систем.

Средства для того, считают в Комитете по делам строительства и ЖКХ, имеются. Так, только в рамках программы «Нұрлы жол» выделено 48 млрд тенге. Их следует потратить за 2017 год «на 80 проектов модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения через механизм бюджетного кредитования».

Это прагматика. Такой подход обязан присутствовать там, где беда. И контроль обязан быть. За каждым тиыном, за каждым метром трубы, за каждым болтом или гайкой. Чтобы не было больше липкого, страшного, горького. А были улыбки и планы. Были семьи и дети. Были радость и тепло. Тепло сердец – непременно.

Нас много. 17 миллионов. И нас мало. Нам каждый ценен! Мы можем и способны открыться друг другу. Помочь и поддержать. Это не ограничивает ни чьей-то свободы, ни потребностей личности. Благотворительной помощью можно делиться и без сверхожиданий, не ограничивая других.

Тем, кому нужен повод, точка отсчета, например, можно взглянуть на календарь. Дни какие грядут! Рождество Христово и Курбан-айт. Дни, когда стена между мирами материальным и духовным истончается и изливает на каждого благодать.

И каждому становится куда проще вобрать в сердце и хранить в нем принципы благотворительности. Понять, что бескорыстная помощь – глубокое уважение и принятие себя и окружающих. Принять то, что нас много. И нас всего 17 миллионов. Нам каждый ценен…