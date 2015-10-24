Театр Ла Скала взят за образец для модернизации алматинского цирка

В планах руководства ГККП "Казахский государственный цирк" – превратить его в цирк-театр, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на телеканал "Алматы"
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Полтора месяца назад здесь начались ремонтные работы по реконструкции фасада здания, обновлению холла и билетных касс, модернизации техники. Но главное – изменится концепция цирка, который теперь превратится в цирк-театр, отметил его директор Даулет Досбатыров. За образец взят знаменитый миланский оперный театр Ла Скала.
Руководитель отметил, что капитальный ремонт в цирке проводился девять лет назад. Облицовочная плитка не менялась 43 года. Ремонтные работы планируется завершить до 10 декабря. На это выделено 117 миллионов тенге.
Однако, по словам Даулета Досбатырова, кардинальных изменений здание цирка не претерпит, так как является памятником архитектуры.
Несмотря на ремонт, цирк остается открытым для зрителей. Сейчас здесь готовятся к большому представлению. С 24 октября по 29 ноября впервые в Алматы пройдут гастроли белорусского цирка. Гости подарят жителям и гостям южной столицы яркую программу "Цирк без границ".
Отметим, что алматинский цирк в этом году отмечает свое 45-летие.