Театр моды «Томирис» из Петропавловска - среди победителей конкурса юных модельеров «Золотая игла» в Москве

В Москве на одном подиуме встретились участники 93 теат­ров моды России, Беларуси и Казахстана. Было представлено более 200 коллекций, которые оценивал легендарный Вячеслав Зайцев. «Золотая игла», между прочим, проходит при его поддержке и с его участием.

Петропавловский детский театр моды «Томирис», которым сегодня руководит Наталья Козловская, показал в Москве яркие коллекции «Беташар» и «Арт Бланш», но главный успех сопутствовал причудливым головным уборам с фигурками из пенопласта.

– На конкурсе мы увидели очень бурную фантазию его участников, – призналась Наталья Козловская. – Но нас тоже заметили!

В театре «Томирис» творческие способности детей развивают комплексно. Дети рисуют, занимаются детской йогой, учатся актерскому мас­терству, дефилировать, ну и, конечно, кроить и шить.