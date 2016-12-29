​Театр начинается с елки

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Людмила КОРИНА, Уральск

Сейчас в ежедневный репертуар включены сразу три детских праздника. В обстановку волшебства юные зрители попадают прямо на входе. Создали ее художники. К тому же здесь сразу ждет встреча с ростовыми куклами, которые поздравляют с Новым годом.

Затем театральное действо под названием «Веселый маскарад» продолжается в холле, у елки на фоне зимнего леса. И хотя декорации нарисованные, сама елка настоящая, живая. Поэтому легче поверить в то, что лесные оби­татели на двух ногах тоже почти настоящие. Незамысловатый и всем известный сюжет про то, как хитрая лиса задумала прогнать простодушного зайчонка, окрашен в новогодние краски. Рыжая обманщица пытается присвоить праздник, который должен быть общим. Но на помощь зайцу приходят лесные жители и, конечно, зрители, которые утешают зайца песнями, танцами и стихами. Затем действие переносится на сцену.

– Я работаю в театре более 20 лет, – рассказывает главный режиссер Оксана Малуша. – На моих глазах менялись новогодние спектакли. Помню время, когда только Дед Мороз со Снегурочкой проводили праздничные утренники. Со временем они стали более увлекательными, сюжетными. Сейчас возможнос­ти светового и музыкального оформ­ления настолько приблизили их к реальности, что дети вступаются за обиженного или требуют наказать злодея. Поэтому актер всегда должен быть готов к импровизации. Случается начинать диалог, когда ребята дают советы. Если малыши становятся действующими лицами происходящего – это свидетельство успеха и лучшая награда.

Детский репертуар театра дос­таточно широк. Здесь стараются использовать старые, всем известные сказки на новый лад. Главное, чтобы они несли нравственный потенциал, учили доброте и отзывчивости, тому, «что такое хорошо и что такое плохо». В том же новогоднем спектакле зал готов подружиться и с лисой, если она перестанет строить свои козни и мешать празднику.

Позаботились в театре и о том, чтобы включить в орбиту теат­рального Нового года детей из многодетных, малообеспеченных семей и ребят с ограниченными возможностями. Благотворительные елки проводят Уральская епархия, Генеральное консульство Российской Федерации в Уральске и сам театральный коллектив. Специальный сценарий приготовлен для рождественских праздников.

– В течение года детские спектакли идут у нас по воскресеньям, – говорит Оксана Малуша. – Мы стремимся не повторяться, чтобы постоянно ходить с детьми и внуками в театр стало хорошей традицией. Зачастую она берет начало именно от новогодней елки. Наша задача – не только развлекать, но и воспитывать. Сейчас она значительно сложнее, чем прежде. Нужно суметь оторвать ребят от компьютерных игр и телевизора. Да, мы выезжаем в школы, в районы. Но я считаю, что лучше все-таки приводить детишек к нам, чтобы они почувствовали таинство театра, его особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. И в праздничные дни, и в течение года мы стараемся, чтобы ни один ребенок не ушел домой недовольным. Ведь чем больше радости в детстве, тем лучше. Тот, кто умеет верить в чудо, поверит и в мечту. А если переделать всем известную фразу, то для детей нужно играть так же, как для взрослых, только еще лучше.

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