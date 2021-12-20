Театр отмечает юбилей

30 лет назад в декабре был создан Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева.

За эти годы театр заслуженно снискал любовь зрителей, стал ведущим театром в столице, успешно представлял Казахстан на международных фестивалях. Юбилейную дату отметили очень содержательно: зрителям была представлена премьера спектак­ля «Алтайдан ауған ел», презентована книга «Режиссер Жакып Омаров», а также фотоальбом, посвященный 30-летию театра.

Книга о жизни и творчестве известного режиссера, основателя театра «Каллеки», заслуженного деятеля Казахстана Омарова Жакыпа Омаровича рассказывает о том, какой вклад он внес в отечественную культуру, казахское театральное искусство. Представитель третьего поколения национальной режиссуры Жакып Омаров стоял у истоков создания театра, где в разные годы трудились корифеи искусства Азербайжан Мамбетов, Аширбек Сыгай, Рымкеш Омарханова, Гульжан Аспетова и другие известные деятели культуры страны.

Впервые в истории театра увидело свет издание, целиком пос­вященное личному творчеству Жакыпа Омарова. Это стало возможным благодаря поддержке руководства театра. Составитель книги – магистр искусствоведения, заведующий отделом связи с общественностью и маркетинга театра им. К. Куанышбаева Асем Намазбекова. Сборник будет интересен специалистам, театралам и всем, кто не равнодушен к искусству Мельпомены.

Словом «впервые» можно обозна­чить все, что было представлено на суд зрителей в дни юбилея театра и 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Спектакль «Алтайдан ауған ел» – первая постановка, которую нельзя отнести ни к какому жанру. В сложные годы репрессий и голода миллионы казахов покинули свою Родину. «Рассыпались, как просо» – «Тарыдай шашылды», – с горечью говорят в народе. Немало казахов отправилось в поисках лучшей доли на земли Анадолу. То была опасная, тяжелая, изнурительная дорога. Люди шли через Гималаи, не зная куда, не ведая, что их ждет в конце долгого пути. Позади они оставили родную землю, впереди их ждало неизведанное…

О том переходе в своих произведениях рассказали писатели Хасен Алтай и Халифа Алтай – потомки тех, кто уходил тогда, чтобы через лишения и тяготы обрести второй дом. Режиссер спектакля – Фархат Молдагали, автор сценического варианта – Мирас Абиль.

Премьера состоялась. Удалось ли авторам донести суть повест­вования? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было взглянуть на зрителей, выходящих из зала после просмотра. Спектакль помогает осознать цену, что была уплачена за независимость. Зрители испытали весь накал эмоций – слезы горечи за предков, испытавших такие тяготы, и радость за себя и потомков, живущих теперь в свободной стране.

Бурные аплодисменты публики стали благодарностью за отличную постановку и поздравлением театру с юбилеем.