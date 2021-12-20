Театр отмечает юбилей

30 лет назад в декабре был создан Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева.
За эти годы театр заслуженно снискал любовь зрителей, стал ведущим театром в столице, успешно представлял Казахстан на международных фестивалях. Юбилейную дату отметили очень содержательно: зрителям была представлена премьера спектакля «Алтайдан ауған ел», презентована книга «Режиссер Жакып Омаров», а также фотоальбом, посвященный 30-летию театра.
Книга о жизни и творчестве известного режиссера, основателя театра «Каллеки», заслуженного деятеля Казахстана Омарова Жакыпа Омаровича рассказывает о том, какой вклад он внес в отечественную культуру, казахское театральное искусство. Представитель третьего поколения национальной режиссуры Жакып Омаров стоял у истоков создания театра, где в разные годы трудились корифеи искусства Азербайжан Мамбетов, Аширбек Сыгай, Рымкеш Омарханова, Гульжан Аспетова и другие известные деятели культуры страны.
Впервые в истории театра увидело свет издание, целиком посвященное личному творчеству Жакыпа Омарова. Это стало возможным благодаря поддержке руководства театра. Составитель книги – магистр искусствоведения, заведующий отделом связи с общественностью и маркетинга театра им. К. Куанышбаева Асем Намазбекова. Сборник будет интересен специалистам, театралам и всем, кто не равнодушен к искусству Мельпомены.
Словом «впервые» можно обозначить все, что было представлено на суд зрителей в дни юбилея театра и 30-летия Независимости Республики Казахстан.
Спектакль «Алтайдан ауған ел» – первая постановка, которую нельзя отнести ни к какому жанру. В сложные годы репрессий и голода миллионы казахов покинули свою Родину. «Рассыпались, как просо» – «Тарыдай шашылды», – с горечью говорят в народе. Немало казахов отправилось в поисках лучшей доли на земли Анадолу. То была опасная, тяжелая, изнурительная дорога. Люди шли через Гималаи, не зная куда, не ведая, что их ждет в конце долгого пути. Позади они оставили родную землю, впереди их ждало неизведанное…
О том переходе в своих произведениях рассказали писатели Хасен Алтай и Халифа Алтай – потомки тех, кто уходил тогда, чтобы через лишения и тяготы обрести второй дом. Режиссер спектакля – Фархат Молдагали, автор сценического варианта – Мирас Абиль.
Премьера состоялась. Удалось ли авторам донести суть повествования? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было взглянуть на зрителей, выходящих из зала после просмотра. Спектакль помогает осознать цену, что была уплачена за независимость. Зрители испытали весь накал эмоций – слезы горечи за предков, испытавших такие тяготы, и радость за себя и потомков, живущих теперь в свободной стране.
Бурные аплодисменты публики стали благодарностью за отличную постановку и поздравлением театру с юбилеем.