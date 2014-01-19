Театр прививает вкус

Политика
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Нынешнее Послание «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» – фундаментальный исторический документ, который раскрывает обширные политические, экономические и социальные перспективы уже состоявшегося государства.

Я думаю, сегодня каждый из нас испытывает гордость за достижения Казахстана. Многие мои соотечественники, бывая в других странах СНГ, могут сравнивать результаты их развития с нашими за равный временной период. Нурсултан Абишевич справедливо отметил, что «Казахстан ХХI века – страна, созданная с «нуля» всего за два десятилетия талантливым, трудолюбивым, толерантным народом». Нас, работников культуры, особенно радует то, что Президент нашего государства считает традиции народа и культуру генетическим кодом нации. Не случайно он определил национальной идеей, объединяющей казахстанцев, патриотический акт «Мәңгiлiк Ел». 

Театры вносят достойный вклад в благородное дело формирования в обществе культурных ценностей и воспитания его граждан. Мы понимаем, что никакие экономические и социальные достижения не сделают государство сильным и процветающим без духовного богатства. И нашему активно развивающемуся Казахстану нужны креативно мыслящие, интеллектуально и духовно развитые люди, подлинные патриоты. Поэтому в наших детях, подростках и юношестве необходимо воспитывать патриотизм, прививать им нормы морали и нравственности, принципы межнационального согласия и толерантности.

ТЮЗы порой сравнивают со школой. Но школа эта особенная, обучение в ней ведется по своим законам – ребенок просто смотрит сказку и переживает за судьбу хороших людей. Он привыкает к тому, что в сказке добро всегда побеждает зло. Вырастая, понимает, что так должно быть и в жизни, что от каждого из нас зависит судьба государства. Напомню слова Антуана де Сент-Экзюпери из мудрой сказки «Маленький принц»: «Быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, ты помогаешь строить мир». 

Мы, казахстанцы, все вместе строим государство, устремленное в будущее, где каждый человек будет окружен вниманием и заботой. И тогда на нас будут равняться другие страны. Но для это предстоит еще немало сделать.

Надежда ГОРОБЕЦ, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац

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