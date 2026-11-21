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– Жамбылский край – золотая колыбель поэзии и искусства, традиций и духовных ценнос­тей. Эта земля взрастила немало поэтов, писателей и деятелей искусства. Сохранение богатого культурного наследия, его развитие в соответствии с современными требованиями и приобщение подрастающего поколения к национальным ценностям – наша общая задача, – отметил заместитель руководителя областного управления культуры и развития языков Алибек Терликбаев.

В этом году участники фестиваля – 16 коллективов из десяти районов области – представляли постановки на свободную тему. Продолжительность каждого спектакля составляла 40–45 минут.

Вниманию зрителей представили спектакли «Джамиля» по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова, «Халық батыры» по произведению Шерхана Муртазы и Елена Алимжана, «Ана – Жер ана» по мотивам сочинения Чингиза Айтматова, «Соқыр үміт», поставленный на основе психологической драмы Алимбека Оразбекова, «Жарық» по монодраме Азамата Турарова и другие.

После двух дней показов жюри подвело итоги. Так, в номинации «Лучший эпизод» отличился народный театр «Құмөзек» Мойынкумского района. В категории «Лучшая роль второго плана» отмечена актриса народного театра «Сарысу» Сарысуского района Айнур Ахметова.

В номинации «Лучший мужской образ» победителем стал актер народного театра «Мерке» Меркенского района Есимжан Алимкул, а в категории «Лучший женский образ» – Эльмира Асилбекова, представившая народный театр им. Б. Битанова района Турара Рыскулова.

Приз зрительских симпатий присужден народному театру «Талант» города Тараза и народному молодежному театру «Дулати жастары». Специальной награды им. Жамбыла Жабаева удостоен народный театр «Дарын» Жамбылского района.

В номинации «Лучший актерский ансамбль» победил народный театр «Кордай» Кордайского района. Лучшей режиссурой признана работа народного теат­ра «Шу» Шуского района.