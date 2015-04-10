Театральная ассамблея

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Пять дней на лучших театральных подмостках города шли спектакли на казахском, русском, корейском, немецком, уйгурском и узбекском языках. Как уже сообщала наша газета, все коллективы имеют большой опыт и своего зрителя, и каждая труппа играла на родном языке. Организаторы фестиваля уверены, что сценическое искусство помогает стереть языковые границы и зритель прекрасно поймет каждый из спектаклей. В этом, по мнению профессора Асанали Ашимова, и кроется объединяющая сила искусства.
Жительница города Нина Шадрова сочла удачей побывать на спектаклях трех театров, приехавших в Шымкент на фестиваль. И то, что не знает корейский и немецкий языки, ничуть не помешало понять суть происходящего на сцене, получить максимум удовольствия от увлеченной игры актеров и неистового желания режиссеров доказать свою творческую состоятельность.
Все фестивальные постановки оказались на высоте, что только прибавило работы жюри, которое возглавил народный артист СССР и Казахстана, известный актер театра и кино, профессор Асанали Ашимов. Ему вместе с режиссером, народным артистом РК Есмуханом Обаевым, театральным критиком, профессором, заслуженным деятелем РК Санией Кабдиевой, заслуженной артисткой РК Рахилям Машуровой, литературоведом, критиком и публицистом Кулбеком Ергобеком предстояло определить победителей по целому ряду номинаций. Судя по дружным аплодисментам зала, зрители одобрили выбор жюри.
Диплом в номинации «Лучший спектакль» и денежный приз в сумме 500 тыс. тенге Асанали Ашимов вручил директору Республиканского государственного корейского театра музыкальной комедии Любови Ни. 250 тыс. тенге и диплом в номинации «Лучшее режиссерское решение» достались Наталье Дубс, режиссеру Республиканского немецкого драматического театра. 200 тыс. тенге и диплом в номинации «За освоение казахской драматургии» вручены Наталье Шевченко, директору Южно-Казахстанского областного русского драматического театра.
В числе победителей значатся также Южно-Казахстанский областной узбекский драматический театр и Южно-Казахстанский областной казахский драматический театр им. Ж. Шанина. Спектакли этих коллективов признаны, соответственно, лучшими в номинациях «За освоение исторической темы» и «За освоение актуальной темы». Наградой им стали дипломы и премии по 150 тыс. тенге каждому. Такая же сумма и диплом в номинации «Лучшая женская роль» вручены актрисе Государственного республиканского уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова Сахире Шариповой.

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