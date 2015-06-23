Театральная фиеста

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Зарина НОКРАБЕКОВА
В течение недели 12 коллективов покажут свои самые яркие постановки последних лет. По словам организаторов, фестиваль дает возможность артистам ведущих театров республики, ближнего и дальнего зарубежья познакомиться, обменяться опытом, выступить на одной сцене. Фестиваль постепенно становится известным в театральном мире, привлекает новых участников.
Открывал его замечательный спектакль «Сирано де Бержерак» московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. С нетерпением ждут гостей из Грузии – Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. Грибоедова, который покажет спектакль «Холстомер. История лошади». На сцене Государственного академического драматического театра им. М. Горького свои спектакли покажут областной музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина из Актау (драма «Абылай-хан»), алматинский Театр юного зрителя им. Н. Сац (музыкальная фантазия на тему гоголевского «Ревизора» – «Инкогнито из Петербурга»), сами горьковцы подготовили образец современной драматургии – «Язычники» А. Яблонской.
Казахский академический музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева представит на суд зрителей свою недавнюю премьеру – «Шоқан» по мотивам произведений С. Муканова и Ч. Валиханова. На сцене этого же театра можно увидеть драму Т. Ахтанова «Махаббат мұңы» в исполнении Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова, спектакль «Естайдың Қорланы» Талдыкорганского драматического театра им. Б. Римовой, историческую драму «Хандық аманат» музыкально-драматического театра города Туркестана, притчу «Қара шекпен» Казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова Северо-Казахстанской области. Искрометную комедию «Ақымақ болған басым-ай» предлагает посмотреть молодой перспективный коллектив столичного театра «Жастар», а познавательную легенду «Қорқыттың көрі» – опытный коллектив, Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова из Алматы.
Безусловно, «Сахнадан сәлем!» – настоящий подарок столичным театралам и гостям Астаны. Встреча с театром – всегда праздник, и его нельзя пропустить. Завершится теат­ральный фестиваль 28 июня.

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