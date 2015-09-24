Свежий выпуск Театральная фиеста Светлана АБЕНОВА

На торжественной церемонии открытия фестиваля актеров и поклонников искусства поздравил заместитель акима области Жаксылык Омар. «Фестиваль впервые проводится на восточноказахстанской земле. Думается, что его участники уже успели по достоинству оценить акустические и другие пре­имущества нового здания областного драматического театра», – подчеркнул он.

В состав жюри республиканского фестиваля входят известные деятели культуры и искусства, которым предстоит оценивать игру казахстанских актеров. В их числе – знаменитый актер театра и кино, режиссер Асанали Ашимов, лауреат Государственной премии РК Ерсаин Тапенов, театральный и литературный критик Алия Бопежанова, писатель и переводчик Мурат Ергалиев, директор Института истории государства МОН РК Буркитбай Аяган.

Открылся фестиваль спектаклем «Керей-Жанибек» (режиссер Болат Узаков) казахской труппы Восточно-Казахстанского драмтеатра.