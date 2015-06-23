Театральная фиеста

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Зарина НОКРАБЕКОВА
Фото Василия Крася
В течение недели 12 коллективов покажут свои самые яркие постановки последних лет. По словам организаторов, фестиваль дает возможность артистам ведущих театров республики, ближнего и дальнего зарубежья познакомиться, обменяться опытом, выступить на одной сцене. Фестиваль постепенно становится известным в театральном мире, привлекает новых участников.

Открывал его замечательный спектакль "Сирано де Бержерак" московского Губернского театра под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. С нетерпением ждут гостей из Грузии – Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. Грибоедова, который покажет спектакль "Холстомер. История лошади". На сцене Государственного академического драматического театра им. М. Горького свои спектакли покажут областной музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина из Актау (драма "Абылай-хан"), алматинский Театр юного зрителя им. Н. Сац (музыкальная фантазия на тему гоголевского "Ревизора" – "Инкогнито из Петербурга"), сами горьковцы подготовили образец современной драматургии – "Язычники" А. Яблонской.

Казахский академический музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева представит на суд зрителей свою недавнюю премьеру – "Шоқан" по мотивам произведений С. Муканова и Ч. Валиханова. На сцене этого же театра можно увидеть драму Т. Ахтанова "Махаббат мұңы" в исполнении Актюбинского областного театра драмы им. Т. Ахтанова, спектакль "Естайдың Қорланы" Талдыкорганского драматического театра им. Б. Римовой, историческую драму "Хандық аманат" музыкально-драматического театра города Туркестана, притчу "Қара шекпен" Казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова Северо-Казахстанской области. Искрометную комедию "Ақымақ болған басым-ай" предлагает посмотреть молодой перспективный коллектив столичного театра "Жастар", а познавательную легенду "Қорқыттың көрі" – опытный коллектив, Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова из Алматы.

Безусловно, "Сахнадан сәлем!" – настоящий подарок столичным театралам и гостям Астаны. Встреча с театром – всегда праздник, и его нельзя пропустить. Завершится теат­ральный фестиваль 28 июня.

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