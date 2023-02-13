Театральная история

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Айгуль Турысбекова

Сценические костюмы известных актеров и уникальные
эскизы художников представлены на выставке «Киелі сахна – асыл қазына» в Музее Алматы.

В городе более двухсот учреждений культуры, среди которых – десятки театров, где не только развлекают зрителя, но и заставляют его думать, сопереживать героям спектакля. Организаторы выставки решили напомнить, что над созданием театральных постановок работают не только актеры и режиссеры, но и большой коллектив, который находится за кулисами. В их чис­ле – художники по костюмам и швеи, воплощаю­щие в жизнь их эскизы, а также художники, создающие декорации и афиши.

Основную часть экспонатов для выставки предоставили Казахский национальный театр драмы им. М. О. Ауэзова и Национальный академический русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова. В экспозиции – национальные костюмы и чапаны, которые были изюминкой исторических спектаклей и фильмов, а носили их Калибек Куанышбаев, Серке Кожамкулов, Капан Бадыров, Ануар Молдабеков, Хабиба Елебекова, Хадиша Бокеева, Бикен Римова, Асанали Ашимов. Представлены костюмы, в которых блистали на сцене Юрий Померанцев, Геннадий Балаев, Лия Нэльская, Ирина Лебсак, Сергей Погосян, Марина Ганцева и другие. Особый интерес вызывает костюм Петруччио из комедии Уильяма Шекспира, роль которого исполнял народный артист СССР, лауреат Государственной премии Шакен Айманов.

Отдельную секцию выс­тавки занимают эскизы декораций и костюмов культовых постановок, а также афиши к спектаклям. Над ними трудились известные мастера своего дела – художники Игорь Бальхозин, Татьяна Афанасьева, Владимир Пономарев, Есенгельды Туяков, Владимир Кужель. Заядлые театралы могут оценить редкие фотографии, афиши из фондов музея, которые стали неотъемлемой частью истории театрального искусства страны.

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