Театральная судьба 1001 Любовь ДОБРОТА

К юбилею в храме Мельпомены провели капитальный ремонт, здание засверкало новыми красками, и актеры вновь в полной мере проявили все грани своего таланта. Немаловажно и то, что теперь русская труппа является полновластной хозяйкой сцены, которую прежде делила с коллегами казахского театра. О таких условиях для работы, как созданы сегодня, в конце 20-х годов прошлого столетия даже мечтать не приходилось! Именно в это время в Южном Казахстане появился первый русский драматический театр.

Первый театральный сезон открылся в Чимкенте 1 ноября 1929 года, хотя долгое время считалось, что дата рождения шымкентского русского театра драмы – 1944-й. И лишь несколько лет назад в городском архиве совершенно случайно был найден документ, свидетельствующий, что на самом деле он на целых 15 лет старше.

Проведение капитального ремонта внесло некоторые коррективы в празднование юбилея. Торжество решили приурочить к Международному дню театра, а появившееся дополнительное время труппа использовала, чтобы основательно подготовиться, в том числе тщательно изучить свою историю.

...В 1929 году управлением зрелищными предприятиями Сырдарьинского округа была принята установка «обеспечить духовные потребности зарож­дающейся русской диаспоры на юге Казахстана путем приобщения оной к театральному искусству». Выбрали темы, связанные с историей революционного движения, классовой борьбой на Востоке, с жизнью и бытом Красной армии и флота, борьбой с мещанством. В рекомендуемом репертуаре 30 спектаклей, в числе которых «Бронепоезд», «Любовь Яровая», «Товарищ» и другие. Но не были забыты и произведения классиков: «Ревизор», «Женитьба Фигаро».

К сожалению, сведений о том, кем были люди, заложившие основы театрального искусства в Чимкенте, и как сложилась их дальнейшая судьба, в театре не сохранилось. Игорь Вербицкий, художественный руководитель русского драматического театра, высказывает предположение, что, возможно, это была часть труппы какого-то театра, а может и весь театр, в силу определенных причин перебравшийся в наши края. Эту версию подтверждает хотя бы тот факт, что появился театр в Чимкенте с готовым, достаточно серьезным репертуаром и задолго до официального открытия давал разовые постановки. В одном из документов, сохранившемся в областном архиве и датированном 16 июня 1929 года, говорится о «достройке бани и городского театра Чимкента».

Известно также, что для русского театра закупили реквизит на 11 тыс. 69 рублей: бутафорский рояль, столы, стулья, вельветовые шторы... Список на два огромных листа. Актеров собирали из разных городов: Оши, Киева, Ленинграда, Ташкента. Главным режиссером стал М. Раздолин, его помощником – П. Истомин. Как долго работала труппа и куда она затем исчезла, сегодня не знает никто. Пока соответствующие сведения найти в архивах не удалось. Но то, что в работе театра был перерыв, становится ясно из постановления бюро Южно-Казахстанского обкома ВКП (б) от 29 октября 1934 года. Постановление за № 90 выносит решение: «Обязать облоно обеспечить открытие русского театра не позднее 25 декабря сего года».

Открывали театр и 8 мая 1944 года постановлением бюро Южно-Казахстанского обкома КП(б) Казахстана и обл­исполкома, мотивируя тем, что во время войны в Чимкент эвакуировано несколько тысяч русскоязычных семей из прифронтовой полосы Союза, которым был нужен русский театр. Руководство русским и казахским театрами «возложили на директора т. Берещука и художественного руководителя т. Насонова».

Но и в первые военные годы театральная жизнь в городе не прекращалась. Отсутствие местного драмтеатра успешно заменял эвакуированный на юг из Москвы театр Моссовета. Какие люди играли на чимкентской сцене – Вера Марецкая, Михаил Названов, а режиссером был Юрий Завадский! Чимкентцы смогли увидеть в постановке артистов Моссовета «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, эти спектакли вызывали патриотический настрой, желание во что бы то ни стало победить врага. В годы войны в Чимкент прибыл Киевский театр музыкальной комедии, артисты которого были желанными гостями в цехах заводов и фабрик, госпиталях, студенческих аудиториях и клубах. И хотя вскоре труппа перебралась в Алма-Ату, южане тоже смогли познакомиться с творчеством коллектива, посмотрев «Свадьбу в Малиновке», «Сорочинскую ярмарку», «Летучую мышь». Естественно, что на таком фоне не мог не встать вопрос о возвращении собственного драматического коллектива.

Казахский и русский театры располагались в Чимкенте по улице Советской, 11, на месте областной филармонии. Казалось бы, театр имеет свое здание, город отличают сложившиеся театральные традиции, репетируйте и играйте спектакли на радость зрителям! Но театр снова ждет реорганизация. Летом 1949-го русский театр решили перевести в Уральск (постановление Совета Министров КазССР от 18 июля 1949 года № 588).

Проследить дальнейшую судьбу театра помогает письмо Михаила Семеновича Кудрявцева, бывшего работника драмтеатра, в газету ЦК КПСС «Правду» и Министерство культуры СССР. Оно сохранилось в областном архиве. «Население областного центра ЮКО (город Чимкент) достигает 200 тысяч населения, в основном европейского, которое не имеет своего постоянно действующего театра. В 1949 году существовавший в Чимкенте русский драмтеатр был перебазирован в Уральск. В 1955 году театр музыкальной комедии также был перебазирован в Актюбинск», – читаем в письме. Далее автор напоминает, что в 1956-м было решение обкома партии об организации русского драмтеатра, но оно остается только на бумаге. И предлагает: «Театр можно создать на базе существующего национального казахского театра или же на базе Дворца культуры Чимкентского свинцового завода, который должен быть сдан к 40-й годовщине Октябрьской революции».

М. Кудрявцев поспособствовал или кто-то другой, но решением облсовета депутатов трудящихся от 3 ноября 1958 года за № 621 при Каздрамтеатре создается русская труппа, которая стала базироваться во Дворце культуры металлургов. Формировать русскую труппу помогал выпускник школы-студии Малого театра Н. Медведев, который привез с собой в Чимкент несколько выпускников театральных вузов. Были приглашены заслуженные артисты КазССР – супруги Ирина Болотова и Василий Ломакин. Василий Иванович, выпускник Горьковского театрального техникума (его окончил в свое время и великий Евгений Евстигнеев), был в Чимкенте единственным исполнителем роли Ленина. Другим пунктом решения облсовета артистам выделялось 20 квартир. Их чуть ли не «с кровью» оторвали от себя крупные предприятия Чимкента – жилья не хватало всем.

Но еще до этого – 17 сентября 1958 года – облисполкомом был рассмотрен проект здания облдрамтеатра на 800 мест. К министру культуры КазССР южане обратились с просьбой выделить на него средства. Здание стоимостью в 1 678 млн. рублей было сдано в октябре 1967 года. А спустя месяц руководство Чимкентского областного управления культуры издало приказ о разделении областного объединенного театра драмы, имевшего прежде русско- и казахскоязычные труппы, на два самостоятельных театра. Они до конца прошлого года делили одну сцену, пока казахский областной драматический театр им. Шанина не справил новоселье в специально отстроенном для него здании в новом административно-деловом центре Шымкента.

В начале 70-х годов прошлого столетия в чимкентский театр на работу приехали артист Ленинградского русского театра им. Пушкина Василий Васильевич Меркурьев и его супруга Ирина Всеволодовна Мейерхольд, дочь известного режиссера. На чимкентской сцене играла Ольга Аросева, Сергей Павлов, Ия Саввина, Сергей Маркушев. Два года работала в Чимкенте мама Муслима Магомаева – Айшет.

И все же настоящий успех и любовь зрителей к театру, по мнению Игоря Вербицкого, пришли во второй половине 80-х. Своего рода перелом наступил после постановки спектакля «Люди и мыши» по известной повести Джона Стейнбека «О людях и мышах», которую осуществил режиссер Олег Белинский. Художественный руководитель театра склонен считать, что тогда, как на небосклоне звезды, на театральной сцене сошлись лучшая режиссура, отличная работа актеров и, конечно же, блестящая сценография Тимура Бекмамбетова. Уже тогда было видно, что студент одного из ташкентских вузов еще заявит о себе... Потом был еще ряд удачных постановок, автор которых также Олег Белинский. Горожане с нетерпением ждали местных спектаклей, с удовольствием на них шли, постепенно становясь заядлыми театралами.

Был в новейшей истории театра и непростой период, когда люди перестали ходить на спектакли, с головой погрузившись в вопросы выживания. Труппа, хорошо зная, насколько важно драматическое искусство даже в самое тяжелое время, продолжала репетировать, совершенствуя мастерство, в ожидании своего зрителя. В те годы даже родилась горькая шутка, в полной мере отражающая ситуацию, сложившуюся вокруг театра: на сцене – «Три сестры», а в зале – дядя Ваня...

«Расчет» артистов оказался точным – зритель вернулся. Храм искусства снова полон, театралы спешат на спектакли, ждут, как и 85 лет назад, встречи с любимыми актерами. История театра продолжается.



