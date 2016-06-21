​Театральный эксклюзив

Свежий выпуск
543
Валентина ФИРОНОВА

А начался парад премьер с мюзикла «Моцарт» – репертуарной новинки столичного теат­ра «Жастар». Сегодня главной «просмотровой» сценой станет Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куа­нышбаева, представляющий драму «Бір кем дүние» режиссера Б. Узакова. Насыщенным и запоминающимся обещает стать и третий фестивальный день, который будет отмечен постановками «Жалт еткен бір сәуле» Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра из Уральска и «Женитьба» Восточно-Казахстанского областного драматического театра – гостей из Усть-Каменогорска.

23 июня Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького приглашает зрителей на треш-драму «Пробуждение». Не менее захватывающей обещает быть и драма «Бас», которую в этот же день покажут артисты Шымкентского областного казахского драматического театра им. Ж. Шанина.

Предпочтение драме, причем исторической, отдал Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова, который привез на суд жюри и зрителей спектакль «Құлан қыпшақ – Кейкі батыр». Могут радоваться и любители фантастики. Их вкусы учел Русский драматический театр им. Ф. Достоевского из Семея, инсценировав фантас­тическую историю «Зверь». Не оставит равнодушными астанинцев и притча «Қара шекпен» в исполнении артис­тов Алматинского казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова.

И это не все театральные сюрпризы. Столичных зрителей ждет запоминающаяся встреча с киевским театром PaperWall, который покажет визуально-пластический спектакль режиссера М. Назаренко «ОнОнаЖизнь». Финальной точкой театральной недели станет драма «Антракт» в исполнении артистов московского Театра Луны.

«Сахнадан сәлем!» – знаковое событие не только для столицы, но и для всего театрального мира Казахстана. Впервые фестиваль заявил о себе в год 15-летия Астаны. И с тех пор масштаб и популярность его только возрастают, включая в свою орбиту все больше городов и стран. Начиная с 2013 года в «Сахнадан сәлем!» приняли участие театры почти из всех регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: России, Литвы, Турции, Дагестана, Грузии.

Особо следует сказать о представительном жюри нынешнего фестиваля. Возглавил его театральный критик, драматург, кандидат искусствоведения Еркын Жуасбек. Среди тех, кто будет выносить свой вердикт, – народная артистка РК, ветеран труда, обладатель ордена «Құрмет», профессор Гульжахан Аспетова, народный артист Казахстана, обладатель Международной премии им. Ч. Айтматова, профессор Талгат Теменов и зарубежные гости – актер театра и кино, режиссер, член Гильдии театральных менеджеров России, член совета Столичного цеха деятелей культуры Игорь Краснопольский и театровед, координатор проектов теат­ра-фестиваля «Балтийский дом», куратор международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» Мария Юрьева.

Популярное

Все
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Более двух тысяч телеграм-каналов, через которые продавались запрещенные вещества, выявили волонтеры
Что в тарелке школяра?
Сытым учиться легче
На ТЭЦ Риддера готовятся к пуско-наладочным работам на котлах среднего давления
Не ждать холодов и закупать уголь, пока тепло, призвали городские власти жителей Петропавловска
Справедливость и открытый диалог
Тройка, семерка, туз
Здоровая нация начинается со школы
Давай поговорим!
Лошадиная идиллия
Осенью терпеть, чтоб зиму продержаться
Распоряжение Главы государства
На встречу с музыкой
Распоряжения Главы государства
Экономический фундамент общественной стабильности
Переход к прямой демократии
...И внеурочный тортик
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Как выучить язык? Испытано на себе
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Вспоминая Александра Руденко
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы

Читайте также

Доступная медицина
Новый академический век
Обнадеживающие перспективы
Экономический фундамент общественной стабильности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]