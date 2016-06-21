​Театральный эксклюзив

А начался парад премьер с мюзикла «Моцарт» – репертуарной новинки столичного теат­ра «Жастар». Сегодня главной «просмотровой» сценой станет Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куа­нышбаева, представляющий драму «Бір кем дүние» режиссера Б. Узакова. Насыщенным и запоминающимся обещает стать и третий фестивальный день, который будет отмечен постановками «Жалт еткен бір сәуле» Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра из Уральска и «Женитьба» Восточно-Казахстанского областного драматического театра – гостей из Усть-Каменогорска.

23 июня Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького приглашает зрителей на треш-драму «Пробуждение». Не менее захватывающей обещает быть и драма «Бас», которую в этот же день покажут артисты Шымкентского областного казахского драматического театра им. Ж. Шанина.

Предпочтение драме, причем исторической, отдал Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова, который привез на суд жюри и зрителей спектакль «Құлан қыпшақ – Кейкі батыр». Могут радоваться и любители фантастики. Их вкусы учел Русский драматический театр им. Ф. Достоевского из Семея, инсценировав фантас­тическую историю «Зверь». Не оставит равнодушными астанинцев и притча «Қара шекпен» в исполнении артис­тов Алматинского казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова.

И это не все театральные сюрпризы. Столичных зрителей ждет запоминающаяся встреча с киевским театром PaperWall, который покажет визуально-пластический спектакль режиссера М. Назаренко «ОнОнаЖизнь». Финальной точкой театральной недели станет драма «Антракт» в исполнении артистов московского Театра Луны.

«Сахнадан сәлем!» – знаковое событие не только для столицы, но и для всего театрального мира Казахстана. Впервые фестиваль заявил о себе в год 15-летия Астаны. И с тех пор масштаб и популярность его только возрастают, включая в свою орбиту все больше городов и стран. Начиная с 2013 года в «Сахнадан сәлем!» приняли участие театры почти из всех регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: России, Литвы, Турции, Дагестана, Грузии.

Особо следует сказать о представительном жюри нынешнего фестиваля. Возглавил его театральный критик, драматург, кандидат искусствоведения Еркын Жуасбек. Среди тех, кто будет выносить свой вердикт, – народная артистка РК, ветеран труда, обладатель ордена «Құрмет», профессор Гульжахан Аспетова, народный артист Казахстана, обладатель Международной премии им. Ч. Айтматова, профессор Талгат Теменов и зарубежные гости – актер театра и кино, режиссер, член Гильдии театральных менеджеров России, член совета Столичного цеха деятелей культуры Игорь Краснопольский и театровед, координатор проектов теат­ра-фестиваля «Балтийский дом», куратор международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России» Мария Юрьева.