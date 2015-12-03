​Театральный успех

Творческий коллектив привез на фестиваль постановку по пьесе Т. Уильямса «Трамвай «Желание», повествующую о непростых человеческих отношениях, боли, ненависти, внутреннем сопротивлении и покаянии. Благодаря мастерской игре актеры умело достигали эмоционального эффекта, заставляя зрителей сопереживать действиям, происходящим на сцене.

Особенно белорусским любителям драматического искусства запомнились артисты, исполняющие главные роли, – Айна Жунусова и Баглан Имангазинов. Подтверждение тому – отзывы в местных СМИ. По утверждению белорусских критиков, «...Казахская версия «Трамвая «Желание» снискала успех у минского зрителя, а Стэнли Ковальски в исполнении актера из Казахстана был не менее убедителен, чем Марлон Брандо в этой же роли в одноименном фильме 1951 года... Словом, спектакль смог в полной мере репрезентировать жизнь современного театра Казахстана».