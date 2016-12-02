​Тебе, Отчизна, посвящаем!

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Бектур КАДЫРОВ

Основную часть программы «Тебе, Отчизна, посвящаем!» составили сочинения разных жанров, которые объединяло одно: это были произведения, издавна любимые народом, прошедшие проверку временем. В этот вечер прозвучали песни, романсы, вокальные композиции классиков казахской и советской музыки – Е. Брусиловского, Е. Рахмадиева, Г. Жубановой, М. Тулебаева, Н. Тлендиева, Л. Хамиди, а также Г. Свиридова, С. Туликова, В. Баснера, К. Орбеляна.

Настоящим подарком для публики обернулось исполнение кюя Дины Нурпеисовой «Науаи» в переложении для кобыза (солистка – Наргиз Бактыгалиева). Проникновенно прозвучал один из шедевров Абая – «Желсiз түнде жарық ай» (Беимбет Танарыков). Нос­тальгические чувства пробудила песня В. Баснера «С чего начинается Родина?» из кинофильма «Щит и меч», когда-то ее незабываемо пел Марк Бернес. Наш Константин Стригин стал достойным «соперником» известному советскому певцу.

Главным же сюрпризом вечера стала премьера двух песен братьев Серика и Алиби Абдинуровых. Старший из них презентовал вокальное сочинение «Отан», Алиби – новое произведение «Елбасы». Название этих сочинений в переводе не нуждается. Не случайно и то, что первое их исполнение состоялось накануне двух знаменательных событий – Дня Первого Президента и 25-летия Независимости Казахстана. Подарок выдался достойным, как и его исполнение Алтынбеком Абильдой и Ермеком Беримжановым, поддержать которых вышли все участники концерта.

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