«Течет река Волга»… в Астане Статьи 1252 Бектур КАДЫРОВ

Открывая вечер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников представил музыкантов и рассказал об их успехах. Ансамбль «Россия» создан в 1977 году по инициативе великой певицы Людмилы Зыкиной, когда она, будучи на гастролях в США с Оркестром им. Н. Осипова, встретила известного импресарио Соломона Юрока, который под впечатлением от ее выступления посоветовал сформировать собственный коллектив в основном из солис­тов, но с аккомпаниаторскими функциями. Он и был создан. А сегодня это одно из ведущих гастролирующих компактных объединений. В 2009 году ему было присвоено имя легендарной Людмилы Георгиевны Зыкиной.



Перед началом программы художественный руководитель и главный дирижер ансамбля Дмитрий Дмитриенко (баян) представил собравшимся других музыкантов – домриста Валерия Матряшина, балалаечника Олега Пискунова и ударника Алексея Моисеева. Солистка – народная артистка России Надежда Крыгина.



Музыканты открыли вечер своей визитной карточкой – инструментальным переложением знаменитой «Калинки», которую и называть-то не пришлось. А вот несколько следующих номеров были посвящены приближающемуся Дню Победы: здесь и «Валенки», которые пела Лидия Русланова на фронтах войны, и победная «На солнечной поляночке», и щемящий «Синий платочек», введенный в программу к 110-летию Клавдии Шульженко и тоже звучавший на полях сражений Великой Отечественной. И еще одна знаковая песня тех лет – «Катюша».



Надежда Крыгина подготовила и сюрприз – спела исполненную светлой печали и все-таки скорб­ную песню «Журавли» на слова Расула Гамзатова. Это была премьера, и потому народная артистка заметно волновалась: сочинение обычно исполняют мужчины, а тут женщина… И тем не менее певица покорила зал: ей подпевали, устроили овацию – выступление было блестящим.

О том, что каждый музыкант ансамбля – настоящий профессионал, напомнил Валерий Матряшин, сыгравший виртуозно свои «Вариации на тему «Калины красной». Далее снова звучали яркие, задорные, всем известные «Светит месяц» и «Веселая кад­риль», когда с певицей танцевали зрители.



И завершающим аккордом концерта стали самые известные номера из репертуара Людмилы Зыкиной: «Течет река Волга», «По гладким камушкам», «Оренбургский пуховый платок», неповторимые, как сейчас сказали бы, хиты, которые пела вся великая страна. Программа не носила характер ностальгической – это был яркий, живой и современный концерт оптимистической музыки, которую сейчас нечасто услышишь.

