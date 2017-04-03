​Течет Урал, проблемы остаются

В частности, пока в процессе формирования находится создание комиссии из представителей Казахстана и России, которые займутся ответственной работой по выработке мер для спасения трансграничной реки. В этой связи в Уральске состоялось расширенное совещание с участием депутата Мажилиса Парламента Шафхата Утемисова, акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, губернатора Оренбургской области Юрия Берга, депутата Государственной думы России Юрия Мещерякова. Представители двух стран обсудили необходимость скорейшего начала работы.

Как отметил Шафхат Утемисов, межправительственное соглашение создало правовую основу, однако этого недостаточно для решения существующих проблем, требуются конкретные действия. Помимо межправительственной комиссии, создание которой еще не завершено, по его мнению, необходимо на месте организовать постоянно действующий рабочий орган из представителей областей, по территориям которых протекает Урал, а не ждать инициативы из центра. Причем финансировать его было предложено из местного бюджета, а в дальнейшем использовать для этих целей средства экологических грантов.

Вместе с тем, как подчерк­нул депутат Мажилиса, необходимо придать реке статус особо охраняемой территории, добиться запрета на строительство водохра­нилищ и малых плотин, эффективнее использовать возможности программы «Жасыл ел», привлекая студенческие отряды на очистку берегов Урала.

О том, что пришло время реальных действий, на встрече говорил и российский коллега Шафхата Утемисова – депутат Госдумы РФ Юрий Мещеряков. По озвученным данным, касающимся Оренбургской области, объем использования воды из реки Урал за последние годы значительно вырос. Причем более 90% из общего количества потребляют промышленные предприятия.

– Для снижения объемов водопотребления необходимо внедрять водосберегающие технологии, бережнее относиться к природному ресурсу, – отметил он. – Качество воды реки Урал при анализе 10-летних наблюдений в Оренбургской области оценивается третьим классом, что относится к категории «загрязненная». Большинство промышленных гигантов области построены в середине прошлого века, и многие из них используют устаревшие технологии.

Российский представитель отметил также необходимость разработки комплекс­ного мониторингового мероприятия на всей площади водозабора с организацией сети водобалансовых станций, ведущих наблюдение за качеством питьевой воды. Кроме того, он посоветовал привлечь к работе межгосударственной комиссии научные кадры, создать единый информационный центр по изучению проблем Урала, что будет способствовать их комплексному решению.

Важность этого подчерк­нул и вице-президент Русского географического общества, директор Института степи РАН Александр Чибилев. По его словам, в бедственном положении находится вся экосистема бассейна реки, а не отдельно водная, земельная, лесная или рыбная составляющие. Ученый предложил создать специализированные лаборатории на базе уже существующих научных подразделений. Он также высказал инициативу об учреждении общего международного экологического праздника – Дня Урала, поддержанную всеми присутствующими.

Главным инициатором движения по спасению транс­граничной реки уже на протяжении 20 лет является руководитель экспедиции по Уралу, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко. Она с сожалением признала, что несмотря на подписание межправительственного соглашения, механизм его реализации «пробуксовывает», при этом выразила надежду, что в скором времени договор, к которому так долго стремились, наконец даст результаты.

По словам Елены Тарасенко, в этом году планируется проведение 21-й экспедиции по реке Урал, которая будет посвящена проведению ­ЭКСПО-2017 в Казахстане и Году экологии в России.