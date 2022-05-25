Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения в ходе тайного голосования переизбрали Тедроса Адханома Гебрейесуса на пост генерального директора ВОЗ на второй пятилетний срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

Голосование состоялось в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в эти дни в Женеве.

Д-р Тедрос был единственным кандидатом.

Избирательный процесс начался еще в апреле прошлого года, когда странам-членам ВОЗ предложили выдвигать кандидатов на пост гендиректора организации. В ходе январской встречи Исполнительный совет ВОЗ номинировал на эту должность д-ра Тедроса.

По данным прессы, действующий глава ВОЗ набрал 155 из 160 подданных голосов.

Новый срок полномочий начнется 16 августа. Согласно правилам, гендиректор ВОЗ может переизбираться лишь один раз.

Сразу после голосования д-р Тедрос поблагодарил на своей страничке в Тwitter страны-члены ВОЗ за оказанное ему доверие, а также выразил признательность своим коллегам по организации.

«Я благодарю всех работников здравоохранения и моих коллег из ВОЗ», – написал он. Итоги голосования он считает «вотумом доверия» и высокой оценкой деятельности всей команды ВОЗ.

Гендиректору пришлось возглавить глобальные усилия по борьбе с беспрецедентной пандемией COVID-19.