Фото: ВОЗ/Пьер Альбуи
В мире , ООН
Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения в ходе тайного голосования переизбрали Тедроса Адханома Гебрейесуса на пост генерального директора ВОЗ на второй пятилетний срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

Голосование состоялось в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в эти дни в Женеве.

Д-р Тедрос был единственным кандидатом. 

Избирательный процесс начался еще в апреле прошлого года, когда странам-членам ВОЗ предложили выдвигать кандидатов на пост гендиректора организации. В ходе январской встречи Исполнительный совет ВОЗ номинировал на эту должность д-ра Тедроса. 

По данным прессы, действующий глава ВОЗ набрал 155 из 160 подданных голосов.  

Новый срок полномочий начнется 16 августа. Согласно правилам, гендиректор ВОЗ может переизбираться лишь один раз. 

Сразу после голосования д-р Тедрос поблагодарил на своей страничке в Тwitter страны-члены ВОЗ за оказанное ему доверие, а также выразил признательность своим коллегам по организации.

«Я благодарю всех работников здравоохранения и моих коллег из ВОЗ», – написал он. Итоги голосования он считает «вотумом доверия» и высокой оценкой деятельности всей команды ВОЗ. 

Гендиректору пришлось возглавить глобальные усилия по борьбе с беспрецедентной пандемией COVID-19.

 

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