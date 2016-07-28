​Тегеран-16

Спустя всего полгода компания совершила первый полет по маршруту, второй… И едва рейс укрепился в регулярном расписании двух аэропортов, в Тегеран отправился журналистский «десант» на современном воздушном судне «Эмбраер-190».

Это был тот случай, когда перед командировкой пришлось всерьез заняться дресс-кодом, внимательно почитать о правилах поведения в этой стране и «примерить» к себе их действующие табу. Женская часть «десанта» следовала всем рекомендациям справочников, СМИ, Интернета. Хотя, как показалось, в длинных одеяниях с шарфами на головах мы выглядели даже более пуритански, чем сами иранки.

Столь растиражированная СМИ строгость Ирана – не единственное «несоответствие» реальной страны ее виртуальному образу. Так что современный Иран таит немало открытий путешественникам, которые в скором времени отправятся в эту богатую на загадки страну. Судя по всему, очень скоро иранское направление станет весьма привлекательным. Не случайно научно-популярный журнал Discovery включил Иран в первую пятерку самых перспективных направлений для туризма.

Кто первым стал на крыло, тот – в Персии

Пока же казахстанцев Иран больше привлекает потенциалом бизнес-парт­нерства. Для национального авиаперевозчика это направление – одно из перспективных с точки зрения развития транзитного потенциала. Об этом говорилось на пресс-конференции «Эйр Астаны», посвященной открытию рейса. Учитывая статистику по визам, компания прогнозирует пассажиропоток на уровне 12 тыс. человек в год с постепенным удвоением. Полеты выполняются 3 раза в неделю, но в планах перевозчика – сделать их ежедневными.

Убедиться в точности расчета компании можно было уже на борту самолета. В числе его пассажиров была большая группа китайцев – они воспользовались удобством рейса Алматы – Тегеран, направляясь в Пекин. Кстати, статистика авиаперевозчика показывает, что ниша транзитных перевозок­ таит большой потенциал: только за первое полугодие количество транзитников выросло на 68% в сравнении с показателем компании годовой давности и составило почти 16% от общего числа международных пассажиров.

На борту оказались и оте­чественные бизнесмены. Один из них – предприниматель из Актау Эльдар Яхьев.

– Несмотря на близость иранского берега к Актау, прямого авиасообщения между Тегераном и нашим городом нет, – рассказывает предприниматель. – Поэтому, ведя дела с иранцами, нам приходилось выбирать маршрут через Азербай­джан. Что имеет немало неудобств. Одно из них – неудобная стыковка – приходится ждать рейса на Тегеран не менее 8 часов. К тому же это другое государство, где другие таможенные, налоговые правила. И если предприниматели летают с наличными деньгами (международные платежные системы пока не восстановили полностью свою работу, хотя локальные системы работают. – А. Д.), то возникают проблемы с их перевозкой через две границы. Поэтому открытие рейса из Алматы в Тегеран меня очень обрадовало. Хотя мне по-прежнему приходится лететь с пересадкой в Алматы, здесь более удобная стыковка. Между рейсами – около 5 часов. Но более важно то, что я не пересекаю границу транзитного государства. На всем протяжении поездки нахожусь в своей стране под защитой своего государства. Я не ожидаю никаких неожиданностей, как в другой стране при пересадках. У нас все понятно, удобно и главное – безопасно.

Ковры, фисташки, стройка

Эльдар занимается строительным бизнесом. Он рассказал, что работает уже не первый год со своим иранским партнером, который поставляет в Актау натуральные, качественные и недорогие строительные материалы. А теперь Эльдар начинает строительный бизнес в городе Горган – это административный центр провинции Голестан. Кстати, через него проходит железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран.

Но для Эльдара большое значение имеет то, что в этом городе-побратиме Актау живет большое количество казахов – около 150 семей. Это потомки тех, кто бежал от голода 30-х годов. Они сохранили родной язык, поэтому здесь для казахстанского бизнеса есть большие преимущества: не только роднящая ментальность, но и язык. И если бы рейсы в Иран выполнялись из Актау, то для предпринимателей двух стран это было бы очень удобно, считает он. А весь перелет занял бы около двух часов: делов-то – перемахнуть через Каспий. Кстати, теперь и казахская диаспора с легкостью может прилететь на историческую родину – по делам, к родне или попутешествовать. «Эмбраер-190» располагает достаточным количеством мест в салоне: здесь 88 мест в экономическом классе и 9 в бизнес-классе.

– В Иране большой спрос на недорогое жилье, – продолжает бизнесмен. – Мы с партнером решили построить в городе типовой, со всеми удобствами многоквартирный дом. У парнера есть земля, у нас – инвестиции. Мы рассчитываем на быструю окупаемость проекта. И если все получится, то рассмотрим проект строительства жилого комплекса. Я уверен, что Иран для казахстанского бизнеса очень перспективен: после снятия санкций здесь явно ощущается подъем. С одной стороны, из-за санкций им пришлось активно развивать свое внутреннее производство, теперь они готовы поставлять нам свою продукцию. Не только финики, фисташки, но и натуральную бытовую химию, газовые счетчики, различное оборудование, ковры. Их же интересует наша продукция: зерно, мука, сельхозпродукция. В частности, мясо. Сейчас они завозят мороженое мясо из Бразилии. Но из Казахстана можно везти свежее. Оно более качественное, натуральное, а транспортировать его легче и дешевле.

А еще Эльдар говорит о высокой ответственности иранцев. Считает, что с ними легко вести торговлю и бизнес – они очень надежные партнеры. Иранцы долго присматриваются, но работать с ними хорошо. А иранский этикет – тааруф – предполагает доброжелательность и дружелюбие. У них древние традиции торговли, не зря же персы славятся этим искусством еще со времен древнего Шелкового пути. Эльдар говорит, что у них есть прекрасный опыт организации мини-производств, например ковров. Причем это делает само государство, чтобы занять как можно больше людей работой. И они были даже готовы создать такую сеть в Актау. Впрочем, это уже другая тема.

Русари прогрессу не помеха

Мы попрощались с Эльдаром в аэропорту им. Имама Хомейни, где его встречали иранские партнеры, а сами отправились в Тегеран. Уважать традиции страны пребывания надо. Поэтому в город мы вышли в полном соответствии с дресс-кодом. Особых строгостей для мужчин нет. Ну разве что шорты недопустимы, несмотря на жару. А девушки закрыли кисти рук, надели длинные юбки или плащи, брюки до щиколоток и на головы накинули шали и платки – их еще называют русари. Нас преду­предили, что голова должна быть покрыта даже в транспорте. Гиды рассказали, что в иранской полиции создано специальное подразделение, сотрудники которого обязаны следить за тем, чтобы все соблюдали нормы шариата.

Но уследить за скользящим по голове русари сложно, особенно если вертишься по сторонам. Поэтому порой мы замечали, что проезжающие мимо автомобилисты неодобрительно смотрят через окна автобуса на наши непокрытые головы. Гиды в такие моменты просили нас накинуть шали. Впрочем, вскоре мы заметили, что сами иранки, особенно молодые, умудряются закреплять шали где-то за макушкой. Из-под русари выбиваются яркие челки, локоны – вплоть до ярко-малиновых, лица с жизнерадостным макияжем, все украшения – на показ. А под плащами и туниками – стильные одежды.

Хотя традиции здесь все-таки очень сильны. В Тегеране, особенно в районе мечетей, можно увидеть женщин не только в хиджабах, но и в черной чадре, закрывающей их до самых пят. В общем-то это объяснимо: вой­ти в мечеть, в священный храм можно, соблюдая религиозные требования. Поэтому всем женщинам, кто переступает порог храма, в специальном помещении выдадут чадру. Получили такие одеяния и мы при посещении Центральной мечети.

Другое дело – светская жизнь страны, строго исповедующей ислам. Компромисс между традициями и стремлением к прогрессу, свободе в одежде молодежью соблюдается. И кстати, некоторые наряды юных иранок дают фору многим работам кутюрье. И обо всем этом – в следующем материале.

Окончание читайте в следующую пятницу