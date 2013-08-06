Тегеран-2013: ветер перемен

С первых дней независимости взаимодействие Казахстана и Ирана характеризуется высоким уровнем доверия. За эти годы между нашими странами подписано более шестидесяти соглашений и меморандумов о сотрудничестве в самых разных областях. Лидеры государств неоднократно встречались в двустороннем и многостороннем формате, подчеркивали наличие общих точек соприкосновения. В частности, наши страны объединяет Каспий. При взаимодействии Казахстана, Туркменистана и Ирана реализуется важнейший стратегический проект – строительство железной дороги, которая станет для нашей страны ключом к соз­данию будущего транзитного коридора с выходом на Персидский залив.

Стороны успешно сотрудничают в рамках региональных и международных структур: СВМДА, ШОС, ОЭС, Специальной рабочей группы по Каспийскому морю. Кроме того, Казахстан выступил инициатором многосторонних переговоров по иранской ядерной программе со всеми заинтересованными участниками. К слову, посредническую роль Казах­стана в этих переговорах международные эксперты видят в том, что наша страна, благодаря своей политике нераспространения, способна сгладить остроту противоречий, которых, как известно, немало. В общем, в наличии все условия для полноценного и продуктивного партнерства – географические, экономические и политические. Посему логично, что приглашение на инаугурацию в числе мировых лидеров получил и казахстанский Президент.

Церемония официального вступления в должность Президента Ирана стала хорошей возможностью для более близкого знакомства Нурсултана Назарбаева и Хасана Рухани – лидеры Казахстана и Ирана провели двусторонние переговоры, в ходе которых Нурсултан Назарбаев поздравил Х. Рухани с убедительной победой на выборах и пожелал ему успехов на высоком посту. Итоги состоявшихся в Иране встреч свидетельствуют – для нового руководства Ирана Казахстан, как и прежде, остается стратегически важным государством, имеющим репутацию предсказуемого и стабильного партнера.

Объединяет не только Каспий

Во время одной из поездок казахстанских ученых в Тегеран были открыты удивительные рукописи XVII–XVIII веков – переписка кыпчакских властителей, ханов казахских степей с иранскими правителями. В 2011 году в Иране был найден документ прошлого, в котором оказались новые сведения о казахском хане Касыме. В нем рассказывается о том, как правитель Средней Азии того периода хан Мухаммад Шайбани призвал правящего Дешт-и-Кипчаком хана Касыма к заключению союза. Такие документы – важное открытие в истории взаимоотношений наших стран и народов. Действительно, Персия (ныне Иран) и Дешт-и-Кипчак вошли в историю Евразии как ключевые пункты международной торговли, взаимодействия культур и языков различных народов Азии и Европы. В свое время великий Абай признавался, что персидские поэты оказали влияние на его творчество. В общем, наши страны связаны самой историей.

Взаимодействуют на гуманитарном уровне наши страны и сегодня. В Казахстане успешно действует Центр иранской культуры, а первое соглашение, подписанное на двустороннем уровне в 1993 году, касалось культурного сотрудничества между Казахстаном и Ираном. Кроме того, есть фактор, способный вывести казах­станско-иранское сотрудничество на еще более продуктивную ступень. Это те более 5 тыс. казахов, проживающих сегодня в Иране и вносящих своей деятельностью весомый вклад в развитие этой страны.

Налажено продуктивное сотрудничество и в экономической сфере. В настоящее время товарооборот между Казахстаном и Ираном составляет 1,2 млрд. долларов. Раньше этот показатель был намного ниже. Между тем, как констатируют стороны, объем взаимной торговли между нашими странами вполне реально довести до 10 млрд. долларов. Потенциал кроется в сельскохозяйственной сфере, а также в промышленности, особенно пищевой. Из Казахстана в Иран сегодня поступают в основном зерно и продукты его переработки, а также сталь. Из Ирана импортируются продовольственные товары, строительные материалы – керамика, кафель, различные изделия из пластмассы.

Реализация глобального проекта по строительству железной дороги из Казахстана в Иран через Туркменистан, который планируется завершить уже в нынешнем году, дает просто колоссальные возможности для развития экономических связей. В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев и Хасан Рухани подчеркнули необходимость более активного использования транзитно-транспортных возможностей двух стран. В этом контексте имеющийся потенциал железнодорожной линии по маршруту Жана-Узень – Кызылгая – Берекет – Этрек – Горган способен значительно оживить региональное торгово-экономическое взаимодействие и повысить эффективность транспортно-коммуникационной структуры региона.

Исходя из всего вышеизложенного, как отметил в ходе переговоров с Нурсултаном­ Назарбаевым Президент Ирана, сотрудничество с Казахстаном является важнейшим направлением во внешней политике Ирана.

Стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, а также затронули актуальные вопросы международной повестки дня.

В завершение встречи Глава государства пожелал новоизбранному Хасану Рухани успешной реализации всех начинаний на благо развития и процветания дружественного Ирана.

В рамках визита в Иран Нурсултан Назарбаев также встретился с исполняющим обязанности вице-президента Эсхаком Джахангири. На встрече были обсуждены основные вопросы развития торгово-экономического и транспортно-коммуникационного сотрудничества. Стороны также затронули перспективные направления для дальнейшей активизации двустороннего партнерства.

Кто вы, мистер Президент?

Итак, кто же он, новый Президент Ирана? Весь мир следил за итогами выборов в этой стране. Хасан Рухани – единственный священнослужитель среди шести кандидатов, баллотировавшихся на пост главы иранского государства. Он же, как констатируют сами иранцы, самый реформаторски настроенный среди них, хотя называть его оппонентом режима, либералом или западником нельзя. На митингах и во время теледебатов он говорил на запретные прежде темы: о противостоянии с мировым сообществом по ядерной проблеме, международной изоляции страны и разрушительном воздействии международных санкций, непростом положении в экономике.

Новый Президент Ирана, по свидетельству все тех же иранцев, – высокообразованный шиитский богослов и правовед. Он защитил докторскую диссертацию в Каледонском университете в Глазго.

Ключевое слово в политической риторике Хасана Рухани – умеренность. В ходе дебатов на иранском телевидении Хасан Рухани заявлял, что изменения в системе правосудия и прав человека станут для него одними из приоритетных вопросов. «Я очень хочу, чтобы умеренность вернулась в эту страну. Это мое единственное желание. Мое сердце болит, когда я вижу признаки экстремизма. Из-за него мы уже потерпели ряд поражений», – сказал тогда будущий иранский Президент.

Что ж, из разговоров с простыми иранцами, а также политиками этой страны нам стало понятно – именно такого подхода к руководству страной и ждали иранцы, коль скоро именно Хасан Рухани был избран главой государства. Х. Рухани не новичок в политике, хотя до сих пор больше выступал как эксперт, нежели практический руководитель. С 1992 года он бессменно возглавлял иранский Центр стратегических исследований – аналитический и консультативный орган при полновластном Духовном лидере, чья власть закреплена в Конституции Ирана. Дважды избирался депутатом меджлиса, где занимал должность вице-спикера. С 1989 по 2005 год был секретарем Совета национальной безопасности Ирана. Имеет дипломатический опыт: при Президенте Хатами представлял Иран на переговорах по ядерной проблеме.

Как известно, иранская ядерная программа уже давно щекочет нервы и раздражает Запад, из-за чего с легкой руки экс-президента США Джорджа Буша Иран попал в так называемую «ось зла». Позиция нового руководителя Ирана по этому вопросу уже известна – Ирану нечего скрывать. Иран намерен продолжать развитие ядерной программы, но для этого считает важным достичь консенсуса внутри страны, а также восстановить дружеские отношения и взаимопонимание на международном уровне. Иран по ядерной проблематике нацелен на диалог.

В ходе переговоров Нурсултана Назарбаева­ и Хасана Рухани также был обсужден вопрос скорейшего урегулирования ситуации вокруг ядерной программы, в котором Казахстан готов принимать активное участие, в том числе посредством предоставления площадки для новых переговоров в формате «5+1».

Свой «третий путь»

Состоявшаяся в стенах иранского Парламента инаугурация нового Президента Ирана – первая в истории этой страны церемония вступления Президента в долж­ность, на которую были приглашены представители других стран. В эти дни в Тегеран прибыли посланцы 20 стран на уровне глав государств, вице-президентов, премьер-министров и руководителей парламентов. И это симп­томатично. Очевидно, что мир не может не считаться с Ираном – страной, регулярно возбуждающей мировую общественность своими заявлениями и действиями. Очевидно, не зря в эти дни в Тегеране были предприняты беспрецедентные меры безопасности – 12-миллионный город был практически наполовину перекрыт, а личности иностранных журналистов, получивших от иранских властей аккредитации на освещение церемонии заранее, тем не менее дополнительно перепроверялись.

До сих пор многие считают, что Иран — это другая планета, намекая на некую якобы недоразвитость этой уникальной страны. Некоторые считают, что на эту «другую планету» было бы желательно высадить десант и «цивилизовать» ее. И мало кто задумывается, что история этой «планеты» в несколько раз длиннее истории любой другой считающей себя цивилизованной страны. И судя по тому, как встречали кортежи делегаций на улицах, – иранцы хотят укрепления связей с миром. Они надеются, что у Ирана получится найти свой «третий путь» – отойти от экстремизма, не переключиться при этом на западные ценности и сохранить свою самобытность.

Об этом в своей инаугурационной речи и говорил Президент Ирана Хасан Рухани. Иностранные журналисты, аккредитованные для освещения церемонии, спешили на новостные ленты своих информагентств сообщить о том, что новое руководство Ирана обещает конструктивное взаимодействие со всем миром. Возможно, сегодня Ирану это действительно необходимо. К слову, экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на церемонии инаугурации своего приемника замечено не было. По сведениям иранских журналистов, он намерен вернуться к своему преподавательскому прошлому и открыть свой университет. Для него начинается новая жизненная веха. Впрочем, как и для Ирана…

Лаура ТУСУПБЕКОВА, наш специальный корреспондент, Тегеран