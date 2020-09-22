Технически неисправные автобусы выпускали на линию в столице

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Для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, в столице прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус".



В ходе рейдовых мероприятий проводится целенаправленная работа по выявлению и недопущению нарушений правил дорожного движения общественным транспортом, при этом особое внимание уделено соблюдению скоростного режима, правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.



С начала ОПМ "Автобус" выявлено 430 нарушений ПДД водителями общественного транспорта. За различные нарушения на коммунальную стоянку водворено 34 автобуса.



Кроме того, за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности и иные нарушения правил эксплуатации, 11 должностных лиц автобусных и таксомоторных парков были привлечены к административной ответственности.



При проведении ОПМ полицейские проверили школьные автобусы при выпуске их на линию из предприятий, задействованных в перевозке детей в учебные учреждения. В настоящее время в столице 2 организации занимаются перевозкой детей, общее количество автобусов 55 единиц.



17 сентября полицейские привлекли к административной ответственности таксомоторное предприятие за выпуск на линию автотранспортного средства, не прошедшего предрейсовый медицинский осмотр. Должностное лицо оштрафовали на 15 МРП по части 8 статьи "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАП.

