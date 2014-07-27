Технические неполадки визовой службы США вызвали задержку в выдаче американских виз

Как сообщило Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США, в субботу из-за технической неполадки визовой службы США прием заявлении на американские визы, и их выдача до сих пор не возобновлена, в результате чего во всем мире задерживается выдача виз в США, передает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США, техническая неполадка визовой системы, сохраняющаяся уже неделю, возникла 19 июля. Так как причины краха системы не выяснены, работа по приему заявлении на визы в США по-прежнему приостановлена.

24 июля Государственный департамент США опубликовал заявление, призвав заявителей на визы в США приостановить подачу заявлений до устранения неисправности. Одновременно некоторые посольства США на своих сайтах также объявили, что будут продолжать откладывать выдачу виз.

На сайте дипмиссии США в Казахстане также сообщается, что "в данный момент Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США испытывает технические неполадки паспортно-визовой системы. Данная проблема – глобальная и не зависит от какой-либо определенной страны, документа, определяющего гражданство или визовой категории".

"Мы приносим свои извинения заявителям, которые не могут получить вовремя паспорта США, консульские сертификаты о рождении ребенка за границей или визы США. Мы работаем над устранением данной проблемы и надеемся, что вскоре наша система снова заработает в обычном режиме", – резюмируется в сообщении.

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