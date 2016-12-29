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​Техника для пожарных

Любовь ДОБРОТА

Если в 2016-м на обновление парка спецмашин из местного бюджета израсходовали 269 млн тенге, то в следующем году преду­смотрено выделение 427 млн.

Новая техника передана на баланс службы пожаротушения № 6, расположенной в микрорайоне «Достык». О таком подарке здесь мечтали давно. В частности, поступившие на вооружение пожарные автолестницы позволяют тушить огонь на высоте 50 м. Имевшиеся же до того не поднимались даже до 9-го этажа.

Автопарк пожарных требует обновления, ведь порядка 20% машин эксплуатируется уже больше 20 лет. Замена спецтехники будет вестись постепенно. На следующий год запланирована покупка 28 спецмашин. Кроме того, будут построены новые депо в областном центре на улице Туркестанской и в Толебийском районе. 

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