​Техника для пожарных

Если в 2016-м на обновление парка спецмашин из местного бюджета израсходовали 269 млн тенге, то в следующем году преду­смотрено выделение 427 млн.

Новая техника передана на баланс службы пожаротушения № 6, расположенной в микрорайоне «Достык». О таком подарке здесь мечтали давно. В частности, поступившие на вооружение пожарные автолестницы позволяют тушить огонь на высоте 50 м. Имевшиеся же до того не поднимались даже до 9-го этажа.

Автопарк пожарных требует обновления, ведь порядка 20% машин эксплуатируется уже больше 20 лет. Замена спецтехники будет вестись постепенно. На следующий год запланирована покупка 28 спецмашин. Кроме того, будут построены новые депо в областном центре на улице Туркестанской и в Толебийском районе.