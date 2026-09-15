Техника обновляется

Сельское хозяйство
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В районе имени Габита Мус­репова Северо-Казахстанской области механизаторы собрали урожай уже с 363,7 тыс. гектаров, засеянных зерновыми и зернобобовыми.

Фото акимата СКО

К нынешней страде хозяйства района подошли с обновленным машинно-тракторным парком: благодаря государственной поддержке аграриям удалось приобрести более ста единиц современной сельхозтехники общей стоимостью около 10 млрд тенге.

Все шире применяются в регионе и цифровые решения. В отдельных хозяйствах при работе в поле уже используют технологии на основе искусственного интеллекта, помогающие точнее выполнять агротехнические операции и повышать эффективность уборки.

Есть в районе и где складировать выращенное. Здесь функцио­нируют 25 элеваторов общей емкостью около 1,4 млн тонн. На хранение ими уже принято около 500 тыс. тонн нового урожая.

В районе развивается не только растениеводство. В животноводческом ТОО «Неженка Ерке» в эксплуатацию введена новая ферма, рассчитанная на 900 коров.

#СКО #сельское хозяйство #урожай

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