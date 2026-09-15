Техника обновляется

В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области механизаторы собрали урожай уже с 363,7 тыс. гектаров, засеянных зерновыми и зернобобовыми.
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