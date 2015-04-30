Технику для борьбы с наркотрафиком предоставят США Узбекистану

США поставят в Узбекистан для борьбы с наркотрафиком оборудование, патрульные катера и автомобили на $6,2 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тrend.az.
Как сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане, поставки будут осуществляться на безвозмездной основе в рамках подписанного накануне дополнения к соглашению по содействию в области контроля за наркотиками и правоприменению между правительствами Узбекистана и США от 14 августа 2001 года.
Документ подписали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Комилов и посол США в Узбекистане Памела Спратлен.
По данным дипмиссии, дополнением к соглашению обеспечивается реализация проекта, финансируемого минобороны США, в рамках которого на безвозмездной основе в Узбекистан будет осуществляться доставка оборудования, патрульных катеров и автомобилей.
"Цель проекта заключается в оказании содействия правоохранительным органам республики в вопросах разработки стратегии по дезорганизации и уничтожению крупных организаций, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", – поясняется в информации.
Оборудование и транспортные средства будут переданы Комитету по охране государственной границы Службы национальной безопасности и Государственному таможенному комитету Узбекистана.
Как сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане, поставки будут осуществляться на безвозмездной основе в рамках подписанного накануне дополнения к соглашению по содействию в области контроля за наркотиками и правоприменению между правительствами Узбекистана и США от 14 августа 2001 года.
Документ подписали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Комилов и посол США в Узбекистане Памела Спратлен.
По данным дипмиссии, дополнением к соглашению обеспечивается реализация проекта, финансируемого минобороны США, в рамках которого на безвозмездной основе в Узбекистан будет осуществляться доставка оборудования, патрульных катеров и автомобилей.
"Цель проекта заключается в оказании содействия правоохранительным органам республики в вопросах разработки стратегии по дезорганизации и уничтожению крупных организаций, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", – поясняется в информации.
Оборудование и транспортные средства будут переданы Комитету по охране государственной границы Службы национальной безопасности и Государственному таможенному комитету Узбекистана.