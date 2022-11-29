Техноапокалипсис

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Еще вчера здесь без тепла были почти 60 многоэтажек и свыше 70 частных домов. Местами нет воды, начались отключения света. К местным бригадам присоединились коллеги из Павлодара, Караганды, Астаны, Петропавловска.

Первыми приехали 12 опытных сотрудников Павлодарских тепловых сетей и 10 специалистов «Средазэнергомонтажа» с оборудованием и необходимой оснасткой, чтобы ускорить работу по восстановлению теплоснабжения. Они встали на отогрев сетей и запуск участков теплоснабжения, а также координируют работу бригад, выделенных от промышленных предприятий города.

Помощь здесь действительно не помешает – объем работы просто громадный, устраняют одно повреждение – появляется новое.

По данным на 29 ноября, по-прежнему без отопления оставались 59 многоэтажных и 72 частных дома города, два соцобъекта и одно административное здание.

Впрочем, ситуация везде разная. 17 многоэтажек в центре города, школа и центр поддержки детей в трудной жизненной ситуации, откуда воспитанников перевезли в Павлодар еще в минувшее воскресенье, полностью отключены от подачи тепла. Они запитаны от ветки, где идет ремонт.

Напомним, специалисты несколько суток устраняют проблемы на ЦТП-52 по улице Машхур Жусупа. Здесь, как считают эксперты, находится главный очаг, дающий максимальную потерю сетевой воды.

По словам первого заместителя акима Павлодарской области Олега Крука, форсировать здесь работы невозможно, иначе это приведет к еще большей подпитке, что чревато сбоями для ТЭЦ и снижением температуры подачи теплоносителя. Тем не менее ремонт продолжают.

- Утром 29 ноября специалисты зафиксировали нарушения теплоснабжения еще в 25 многоэтажных жилых домах, сформированы бригады, которые занимаются наладкой и здесь - отогревают тепловые узлы и вводы в здания, продолжается обход. Кроме того, устранили повреждения на улице Кунаева, из-за чего были отключены 149 частных жилых домов. Пока предварительно нарушение теплоснабжение остается в 90 из них, - назвал новые цифры Олег Крук.

Произошло это по ряду причин. Еще утром 27 ноября работники штаба собирали представителей КСК и старших по домам, чтобы объяснять – как правильно действовать. Требовалось слить воду с систем, но при этом оставить в циркуляции тепловые узлы. Кто-то не смог, кто-то не успел, поэтому сейчас и возникли проблемы.

Позже стало известно, что такие же проблемы есть в еще 28 домах. Тепло в эти многоэтажки дают сразу, как решают их локальные проблемы. Сформированы 25 бригад, которые меняют трубы ввода теплоснабжения к домам, отогревают тепловые узлы, меняют замерзшие задвижки на стояках. Вчера, во вторник, в 11 многоквартирных и 18 индивидуальных домах удалось наладить тепло.

При этом постоянно продолжается обход города и сбор информации, и эта работа не одного дня, потому что есть бесхозные дома и квартиры.

- Остаются и другие «несброшенные» участки трубопроводов в зданиях, например, батареи в подъездах, там возможны нарушения. Это все будет устраняться. Объявлен режим ЧС, и с жителей ни копейки никто не берет, - добавил Олег Крук.

Конечно, соцсети в эти дни полны видео, где люди показывают, насколько пострадали их квартиры как раз от разрывов батарей и стояков. Власти города заверили – ущерб будет возмещаться, поскольку введен режим ЧС техногенного характера. В акимате Экибастуза сообщили, что организованы пункты обогрева с горячим питанием и местами отдыха – в основном там принимают специалистов, работающих на улице в мороз. Но сюда могут обращаться и замерзающие жители. К слову, гостиницы, где тепло есть, полностью заполнены.

Ну а тем жильцам, кто получил ущерб из-за чрезвычайной ситуации, нужно подать заявление в произвольной форме на имя акима города Экибастуз Аяна Бейсекина. Важно указать данные заявителя, приложив копию удостоверения личности, адрес фактического проживания и причину ущерба. После регистрации заявления акимат должен провести комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.

Честно говоря, свободных рук в городе практически нет. И очень вовремя пришла помощь от различных волонтерских организаций, которые взяли на себя не только развоз питания рабочим и одиноким замерзающим жителям, но и снабжение обогревателями. Их, кстати, довольно быстро раскупили, поэтому поставки из других городов были очень нужны.

Как сообщила председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», депутат Мажилиса Парламента Вера Ким, первую партию из 50 приборов отправили в многопрофильную больницу. К закупке и отправке обогревателей и одеял подключились народная ассамблея, партия «AMANAT». Ряд экибастузских предпринимателей предоставляет питание и проживание в гостиницах.

По словам заместителя руководителя поискового отряда «Регион 14» Олеси Воликовой, помочь стараются всем, но в первую очередь используют списки нуждающихся, которые составляют в акимате.

– Мы ориентируемся на дома, в которых, мы точно знаем, люди сейчас замерзают. Наше дело – развезти по адресам, а кому – решает, конечно, акимат. В нашем отряде выходит группа по десять человек, остальные остаются в резерве, и мы подменяем друг друга, – рассказала Олеся Воликова.

По ее словам, много добровольцев среди горожан, которые приходят и предлагают свою помощь, а кто-то даже готов уступить выделенный ему прибор соседям.

Но такой способ спасения от холода вызвал новые коммунальные проблемы. В городе существенно выросло потребление электричества: с привычных 32 мегаватт за сутки до 48-52 мегаватт. Энергетики были вынуждены обратиться к экибастузцам: людей попросили использовать лишь один нагревательный прибор в квартире. Только этот одинокий обогреватель совсем не спасает, если в твоей квартире уже три дня нет тепла, и за окном днем – минус 20, а ночью – все 30 градусов мороза.