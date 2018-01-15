Технологическая модернизация страны

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Канат Оспанов, заведующий отделом стратегических исследований Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан»

На самом высоком политическом уровне еще раз подтверждено, что прежняя модель развития, основанная на высоких ценах на нефть и чисто либеральных подходах к экономике, уже не может обеспечить рост. При этом первым приори­тетом Третьей модернизации Казахстана обозначена ускоренная технологическая модернизация страны, которая прежде всего означает внедрение информационных технологий (IT) во всех сферах жизни.

Почти все инновации в наше время связаны с IT-технология­ми. Именно поэтому через все 10 стратегических задач, выдви­нутых Президентом страны в нынешнем Послании, проходит «сквозная» задача информатизации и цифровизации.

Так, в первой задаче подчеркивается, что индустрия должна стать флагманом внедрения новых информационных технологий. Причем Глава государства всегда обращал внимание на то, что цифровизация нужна Казахстану не просто ради самой цифровизации, а для кардинального повышения производительности труда в промышленности, сельском хозяйст­ве, транспорте, других сферах экономики.

Впервые в Послании сказано о том, что чрезвычайно важны поддержка и развитие собственных разработчиков цифровых и других инновационных решений. Это означает, что Казахстан должен не только применять импортированные IT-решения, но и сам разрабатывать IT-продукты.

Это, на наш взгляд, принципиально важная постановка задачи, так как разработка собственных IT-продуктов для самых различных задач во всех сферах экономики позволит уменьшить отток валюты из Казахстана, снизить стратегическую зависимость от иностранных поставщиков и соз­дать в перспективе IT-отрасль, способную к экспорту собственных продуктов. Эту задачу надо решать, на наш взгляд, через налоговое стимулирование по примеру наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу – Беларуси и Российской Федерации.

Во второй стратегической задаче – по развитию ресурсного потенциала – подчеркивается необходимость внедрения IT-технологий в сырьевых отраслях. Эта задача, к слову, уже решается в передовых компаниях горно-металлургического комплекса Казахстана.

Третья стратегическая задача направлена на внедрение «умных технологий» в агропромышленном комплексе Казахстана.

Использование технологий «больших данных» и внедрение Интеллектуальных транспортных систем позволит эффективно управлять транспортно-логис­тическими потоками в рамках четвертой задачи.

Согласно пятой стратегической задаче, строительство нового жилья также должно модернизироваться путем как внедрения новых технологий строительства, так и через оснащение системами интеллектуального управления. Технологии альтернативной энергетики позволяют строить энергоэффективные дома, позволяющие не только потреблять электроэнергию, но и подавать ее в национальные электросети.

Десятая стратегическая задача по концепции «Смарт Сити» также опирается на максимальное внедрение IT-технологий для управления всеми аспектами жизни города.

Стратегические задачи по «перезагрузке» финансового сектора, развитию человеческого капитала, эффективному государственному управлению, борьбе с коррупцией также корреспондируются с приори­тетами Третьей модернизации Казахстана.

Центр политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» в течение 2017 года проводил экспертные обсуждения различных аспектов Третьей модернизации, по результатам которых было сформировано четкое видение и выработаны конкретные рекомендации. Эта работа будет продолжена и в нынешнем году в целях обсуждения и уточнения механизмов реализации 10 стратегических задач, выдвинутых Главой государства.

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