На самом высоком политическом уровне еще раз подтверждено, что прежняя модель развития, основанная на высоких ценах на нефть и чисто либеральных подходах к экономике, уже не может обеспечить рост. При этом первым приоритетом Третьей модернизации Казахстана обозначена ускоренная технологическая модернизация страны, которая прежде всего означает внедрение информационных технологий (IT) во всех сферах жизни.
Почти все инновации в наше время связаны с IT-технологиями. Именно поэтому через все 10 стратегических задач, выдвинутых Президентом страны в нынешнем Послании, проходит «сквозная» задача информатизации и цифровизации.
Так, в первой задаче подчеркивается, что индустрия должна стать флагманом внедрения новых информационных технологий. Причем Глава государства всегда обращал внимание на то, что цифровизация нужна Казахстану не просто ради самой цифровизации, а для кардинального повышения производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, других сферах экономики.
Впервые в Послании сказано о том, что чрезвычайно важны поддержка и развитие собственных разработчиков цифровых и других инновационных решений. Это означает, что Казахстан должен не только применять импортированные IT-решения, но и сам разрабатывать IT-продукты.
Это, на наш взгляд, принципиально важная постановка задачи, так как разработка собственных IT-продуктов для самых различных задач во всех сферах экономики позволит уменьшить отток валюты из Казахстана, снизить стратегическую зависимость от иностранных поставщиков и создать в перспективе IT-отрасль, способную к экспорту собственных продуктов. Эту задачу надо решать, на наш взгляд, через налоговое стимулирование по примеру наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу – Беларуси и Российской Федерации.
Во второй стратегической задаче – по развитию ресурсного потенциала – подчеркивается необходимость внедрения IT-технологий в сырьевых отраслях. Эта задача, к слову, уже решается в передовых компаниях горно-металлургического комплекса Казахстана.
Третья стратегическая задача направлена на внедрение «умных технологий» в агропромышленном комплексе Казахстана.
Использование технологий «больших данных» и внедрение Интеллектуальных транспортных систем позволит эффективно управлять транспортно-логистическими потоками в рамках четвертой задачи.
Согласно пятой стратегической задаче, строительство нового жилья также должно модернизироваться путем как внедрения новых технологий строительства, так и через оснащение системами интеллектуального управления. Технологии альтернативной энергетики позволяют строить энергоэффективные дома, позволяющие не только потреблять электроэнергию, но и подавать ее в национальные электросети.
Десятая стратегическая задача по концепции «Смарт Сити» также опирается на максимальное внедрение IT-технологий для управления всеми аспектами жизни города.
Стратегические задачи по «перезагрузке» финансового сектора, развитию человеческого капитала, эффективному государственному управлению, борьбе с коррупцией также корреспондируются с приоритетами Третьей модернизации Казахстана.
Центр политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» в течение 2017 года проводил экспертные обсуждения различных аспектов Третьей модернизации, по результатам которых было сформировано четкое видение и выработаны конкретные рекомендации. Эта работа будет продолжена и в нынешнем году в целях обсуждения и уточнения механизмов реализации 10 стратегических задач, выдвинутых Главой государства.