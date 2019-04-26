Оценивая результаты студенческого состязания, жюри учитывало, что перед ними – будущие аграрии, для которых гуманитарные дисциплины стали сервисными, а не базовыми. Тем не менее требования были жесткими. Руководитель центра гуманитарных исследований «Рухани жаңғыру» КазНАУ Ханкельды Абжанов пояснил, что стране нужны всесторонне развитые, интеллектуальные специалисты, поскольку потенциал нации связан в том числе с умением извлекать уроки из истории и обретать полезный опыт.

– История нашего народа богата, – говорит Ханкельды Махмутович. – Наши предки создали всадническую культуру, что стало первой в человеческой цивилизации технологической аграрной революцией. Мы имеем богатую содержательную историю, и ее надо пропагандировать, доносить до сердец молодых. Без интеллектуального потенциала село не выживет, а наши студенты – интеллектуальное будущее сел и аулов, они должны обладать мировоззрением, восприимчивым к лучшим мировым достижениям. Идея модернизации сознания соответствует требованиям времени.

Поэтому главной целью интеллектуального конкурса стало изучение и пропаганда концептуальных положений статей Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи». А также содействие в формировании историчес­кого сознания, определение связей и взаимовлияния между историчес­кими эпохами во времени и пространстве, выработка практических рекомендаций по использованию в учебно-воспитательном процессе ценностей наследия казахской земли и ее народа в интересах укрепления национального кода и духовных устоев независимости Казахстана.

Во время конкурса студенты отвечали на вопросы, указанные в специальных билетах. К примеру, рассказывали о своем понимании проекта перехода на латиницу, сущности «100 новых гуманитарных учебников на казахском языке», целей проекта сакральных объектов Казахстана или о том, что они подразумевают под конкурентоспособностью. Помимо этого, они писали эссе на тему «Каким вы представляете духовно модернизированный Казахстан?» и участвовали в командном состязании, когда сами придумывали для оппонентов вопросы, стараясь глубоко раскрыть тему «Рухани жаңғыру». Победители станут участниками республиканского конкурса.