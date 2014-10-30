Статьи Технологические платформы роста Досжан НУРГАЛИЕВ

Сегодня эта аксиома актуальна и для автопрома стран ЕАЭС, в том числе казахстанской отрасли, перед которой при максимальном использовании потенциала промышленной кооперации открываются более широкие перспективы роста.



На сегодня машиностроение остается ведущей отраслью мирового промышленного производства, где по-прежнему сохраняется высокий уровень содержания наукоемких отраслей в технологической цепочке добавленной стоимости. И в этом смысле машиностроительные сектора промышленности стран Евразийского экономического союза также не являются исключением. Развитие автомобильного производства представляет принципиальную значимость для каждой из государств ЕАЭС по целому ряду причин, главные из которых – обеспечение внутренних потребностей рынка в технических средствах, аккумулирование научно-технических достижений, концентрация занятости, а также существенный вклад машиностроения как в экономику, так и в увеличение доли несырьевого сектора в ВВП страны. Поэтому значение этой отрасли в развитии экономики членов ЕАЭС легче недооценить, чем переоценить.



Эксперты отмечают, что сегодня в Казахстане производство легковых автомобилей развивается наибольшими темпами, чем в других странах общего рынка. При этом высокие темпы роста казахстанского автопрома обусловлены двумя факторами – наличием государственной поддержки данной отрасли, а также повышением ставок ввозной таможенной пошлины на импортные автомобили в результате создания ТС. Тем не менее для дальнейшего роста автопрома в условиях промышленной кооперации необходимо не только встроиться в общую технологическую цепочку добавленной стоимости внутри ЕАЭС, но и занять в этом процессе как можно больше наукоемких товарных ниш.



Тенденции рынка и стратегии развития



На заседании Правительства РК рассмотрены меры государственной поддержки отечественной автомобильной промышленности, уровень производства которой с 2010 по 2013 год увеличился десятикратно. В 2013 году объем производства автомобилей в натуральном выражении составил 40 963 ед. автомобилей на сумму 152 млрд. тенге. Наибольший удельный вес занимает сегмент легковых автомобилей – 91% (37 471 ед.). Доля отечественного производства в общем объеме внутреннего рынка автомобилей увеличилась с 5% в 2008 году до 35% в 2013 году.



Развитие автосборочных предприятий в Казахстане осуществляется за счет кооперации как с российскими автопроизводителями, так и с известными мировыми концернами. Существующий в Казахстане режим «промышленной сборки» автомобилей дает иностранным компаниям, участвующим в создании совместных производств, определенные льготы в виде сниженных импортных пошлин на автокомпоненты в обмен на соблюдение требований в отношении локализации производства на единой таможенной территории. Тем не менее продукция российского автопрома занимает лидирующее положение на казахстанском рынке по уровню продаж. Судя по последним данным, на сегодня доля российских автомобилей составляет 55,5% от всего объема реализации на внут­реннем рынке республики.



Между тем дальнейшие перспективы развития отечественного автопрома тесно взаимоувязаны со стратегическими векторами машиностроения стран-партнеров ЕАЭС. То есть для того, чтобы определиться с тем, «куда зовет нас рог событий», необходимо уяснить, что в условиях общемировой практики, связанной с сокращением «жизненного цикла» большинства видов машин и оборудования, чему способствует политика ускоренной амортизации и стимулы потребительской активности в развитых странах, производство должно быть адекватно динамичным, мобильным и рентабельным. Но проблема отраслей общего рынка состоит в том, что на сегодня существенная часть производства – это морально устаревшие активы.



Согласно данным ЕЭК, основные фонды в машиностроении ЕАЭС составляют 59,2 млрд. долларов. При этом физический износ оценивается на уровне 47,6%. Эксперты отмечают, что моральный износ и вовсе не поддается количественной оценке и без широкомасштабной модернизации машиностроение не поднять на иной уровень технологических трендов современности.



Другая задача заключается в том, чтобы удержать ключевые сегменты рынка, где традиционно осуществляют взаимодействие предприятия стран-партнеров. При этом необходимо прилагать усилия в кооперации по тем позициям рынка, где доминирует импорт из третьих стран.



По состоянию на 2013 год, доля импорта из третьих стран в продукции машиностроения составила 47,7%, в том числе 40,3% по транспортным средствам и оборудованию, 51% – машинам и оборудованию, 55,2% – электротехническому, электронному и оптическому оборудованию. В денежном выражении эти объемы оцениваются в пределах 161 млрд. долларов, которые уплачиваются порой далеко не за самую современную импортную продукцию машиностроения. Объемы реализации предприятий общего рынка составляют 176,7 млрд. долларов, в то время как экспорт в третьи страны не превышает 13,6 млрд. долларов.



Судя по другим данным, зависимость рынка ЕАЭС от импорта из третьих стран все усиливается. При этом происходит заметное снижение объемов поставок белорусских предприятий. Так, за период с 2009 по 2012 год при росте объе­мов импорта в Россию в 4,1 раза, импорт из Беларуси вырос всего в 1,6 раза. Соответственно доля Беларуси в российском импорте упала на 15,2% – с 25,3% до 10,1%. По двигателям – при росте импорта из третьих стран в 5 раз, импорт из Беларуси вырос не более чем в 1,8 раза, доля рынка снизилась с 27,3% до 9,8%.



Ситуация с загрузкой мощностей не менее актуальна и для Казахстана. Так, по данным Союза машиностроителей РК, за последние 3 года загруженность мощностей отечественных автосборочных предприятий составила лишь 10% в 2011 году, 21% – в 2012 году и 40% – в 2013 году.

Несмотря на стабильную динамику объемов производства, отечественные автосборочные предприятия пока не могут обеспечить полную загрузку производственных мощностей в связи с высокой конкуренцией на рынке со стороны российского и узбекского автопрома.



Согласно этим данным, в 2013 году к лидерам продаж в сегменте легковых автомобилей относятся российский автомобиль Lada – 37% (57 478 ед.) от общего объема продаж и узбекский Daewoo – 8% (13 371 ед.).



При этом отмечается, что ценовая стратегия узбекского производителя легковых автомобилей содержит признаки демпинга и противоречит принципам свободной конкуренции, принятым в рамках внешнеторговых соглашений между странами СНГ. Недобросовестные меры ценовой конкуренции позволяют узбекскому производителю стремительно наращивать объемы экспорта своей продукции на территорию Казахстана. По итогам 2011 года число реализованных автомобилей по отношению к 2010 году возросло с 2 287 до 3 829 единиц, увеличившись на 67%.



В подобной ситуации перед автопроизводством трех стран возникает резонный вопрос об использовании потенциала промышленной кооперации в рамках ЕАЭС.



– В этом случае предприятиям единого рынка не будет смысла конкурировать между собой по отдельным товарным позициям, в то время как целые сегменты рынка остаются неосвоенными и заполняются импортом из третьих стран, – говорят эксперты ЕЭК.



Совокупный потенциал кооперации



Сегодня объемы несырьевого экспорта Казахстана на единый рынок ЕАЭС неуклонно растут, чему, наряду с другими факторами, способствует и положительная динамика выхода на проектную мощность новых совместных предприятий, построенных в рамках первого этапа ФИИР. За последние годы в машиностроительной отрасли Казахстана сформировалась целая система высокотехнологичных предприятий по выпуску оборудования и машин известных зарубежных брендов, таких, как «Дженерал электрик», «Альстон», «Еврокоптер», «Тойота» и ряда других. При этом примечательно, что на всех предприятиях железнодорожного, горно-рудного, автомобильного, сельскохозяйственного и другого машиностроения растет уровень локализации местного производства. В автомобильном и железнодорожном машиностроении этот показатель сегодня достигает 30%, в других направлениях также имеется значительный задел локализации.



Выступая на заседании Правительства на тему промышленного взаимодействия, министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев сообщил, что товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза по итогам 2013 года составил 24,6 млрд. долларов, общий объем экспорта – порядка 6 млрд. долларов. Министр назвал позитивным фактор изменения структуры экспорта.



Между тем для обеспечения конкурентоспособности продукции отраслей ЕАЭС нужны соответствующие передовые технологии и продукты, причем необходимо, чтобы основная величина добавленной стоимости генерировалась в рамках единого рынка. При этом важно, чтобы высокотехнологичная комплектация для машиностроительных производств поступала в большей мере из стран-партнеров по интеграции. В связи с этим глава МИР РК отметил, что на сегодня проанализирован весь российский рынок потребностей в продукции машиностроения по 190 критическим позициям. По 30 видам товаров у казахстанских производителей есть возможность поставлять качественную продукцию российским потребителям.



– Всего на первом этапе отобрано около 60 казахстанских предприятий, способных участвовать в технологических платформах единого рынка. Общая стоимость потенциального экспорта, как отметил министр, составит более 6,7 млрд. долларов, – сообщил глава ведомства.

Согласно положениям промышленной политики ЕАЭС, основное внимание здесь будет уделено углублению промышленной кооперации, созданию совместных предприятий, взаимодействию в сфере науки и техники, стимулированию экспорта и совместному продвижению промышленной продукции на рынки третьих стран. Кроме того, предусматривается формирование комплекса совместных мер поддержки приоритетных отраслей экономики, а также взаимодействие с бизнес-сообществом государств – членов ЕАЭС. Акцентом данной политики должна стать защита общего рынка мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, включая специальные защитные меры в отношении третьих стран. Кроме того, необходимо развитие конкуренции и активная промышленная политика с использованием мер государственной поддержки приоритетных отраслей, стимулирование производственной и научно-технической кооперации с выходом на совместный инновационный продукт.



Эксперты отмечают, что промышленная кооперация в рамках ЕАЭС будет направлена на увеличение доли совокупной продукции стран-партнеров на внутреннем рынке и продвижение инновационного товара, в том числе через механизм транснациональных корпораций, на рынки третьих стран. При этом подчеркивается важность функционирования Евразийских технологических платформ, которые являются эффективным инструментом в сфере производственной кооперации. Эти платформы объединяют науку, бизнес и органы государственного управления как для разработки инновационного продукта, так и для его внедрения в производство.



Всего на данный момент функционирует 32 российские платформы, дифференцированные на 10 подгрупп, в рамках которых проводится работа по формированию Евразийских технологических платформ. Кооперация также предполагает создание единого инжинирингового центра, который будет накапливать информацию о мировых достижениях науки, техники, инноваций в сфере промышленности, сопровождать совместные проекты по техническому перевооружению промышленных предприятий и внедрению инновационных разработок, в том числе интеллектуальные продукты Казахстана и Беларуси.



