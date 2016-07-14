Статьи Технологичная Фемида Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Такую статистику привел на пресс-конференции в областном суде заместитель руководителя РГУ «Администратор судов по Карагандинской области» Дархан Ахашов. Судебная система всегда отличалась определенным консерватизмом. Но сегодня перемены, происходящие в стране, и задачи, поставленные Президентом республики перед госорганами, влияют и на отечественное судопроизводство.

По мнению председателя судебной коллегии по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда Жанны Сейдалиной, все, что происходит в стране, направлено на обеспечение прав человека и гражданина. Для этого и проводятся реформы.



Время требует максимального упрощения судопроизводства. Простому гражданину, который никогда не сталкивался с разного рода тяжбами и спорами, должна быть понятна структура судебных органов и процедура происходящих действий, начиная с того, куда пойти, как написать исковое заявление. А чтобы судьи рассматривали гражданские и уголовные дела объективно, залы судов с 2012 года стали оборудовать камерами видеонаблюдения. В нынешнем году в области с применением АВФ было рассмотрено свыше 22 тыс. судебных процессов по гражданским и уголовным делам.

– На мой взгляд, теперь можно говорить о максимальной открытости деятельности судов. Хотя бы потому, что введена обязательная аудиовидеофиксация всех судебных процессов, при которой нет возможности приостановить запись или осуществить редактирование материалов, – говорит Жанна Сейдалина.



Сегодня в районных судах Карагандинской области рассмотрение порядка 70% всех гражданских и административных дел проходит с применением АВФ. В областном суде абсолютно все дела рассматриваются с аудиовидеофиксацией. Результат налицо – снизилось число жалоб от граждан на качество составления протоколов, на поведение адвокатов, прокурора, судей, других участников процесса.



Задача стать открытыми стоит отныне перед всеми судами. И ее решение обязательно повысит степень доверия общества к национальной судебной системе. Ведь, как признают специалисты, прозрачность судебных заседаний дисциплинирует не только участников спора, но и самих судей.



Обращает на себя внимание еще одна особенность. Система АВФ интегрирована со списком слушаний дел, размещенном на интернет-ресурсе. Это позволяет отслеживать точное время начала судебного заседания. Если раньше были жалобы на несвоевременность, то сейчас такого рода обращения стали редкими. Кстати, участники процесса могут в последующем пересмотреть записи, которые находятся в централизованной системе хранения данных.



Дела, поступившие на рассмотрение в апелляционную инстанцию, рассматриваются с обязательным изучением аудио- и видеозаписи заседаний первой инстанции. На ней хорошо видно, насколько полно соблюдаются требования процессуального закона со стороны судьи, корректно ли он себя ведет. То же самое касается и участников процесса. Они должны соблюдать закон и вести себя надлежащим образом.



В этом отношении показателен такой пример. При рассмотрении дела по мошенничеству в коллегии по уголовным делам областного суда адвокат и защитник подсудимой, не стесняясь в выражениях, допустили оскорбления в отношении всех: сотрудников Генеральной прокуратуры, прокуратур Карагандинской области и Балхаша, сотрудников полиции, судей всех рангов, работников акимата, ЖКХ и других должностных лиц. То, что прозвучало на судебном заседании, зафиксировано на электронных носителях и послужило поводом для реагирования и вынесения частного постановления.

Прокуратурой Карагандинской области материалы в отношении вышеназванных лиц зарегистрированы в Едином реестре досудебного расследования по статье 419 часть 3 УК РК («Заведомо ложный донос») и направлены в службу по противодействию коррупции по Карагандинской области для проведения расследования.



Ставшее уже привычным нововведение дает не только преимущества в виде контроля над процессом. Председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда Жанна Сейдалина напомнила, что аудиовидеофиксация позволит устранить многочисленные замечания, связанные с документированием судебного заседания. Видеозапись, в отличие от традиционного протокола на бумаге, фиксирует не только слова, но и интонацию, реакцию всех участников.



Это позволяет более объективно, беспристрастно оценивать их позиции, избегая интерпретации и субъективных факторов. Ведь традиционный бумажный протокол не может отразить реальной картины судебного разбирательства по делу, включая высказывания участников процесса, задаваемые во время него вопросы и ответы на них.

Есть еще один любопытный момент. Как следствие – при АВФ практически исключена практика внесения замечаний в протокол судебного заседания. Раньше, признаются судьи, при составлении его на бумажном носителе вмешательство было довольно частым явлением. Иногда этим даже злоупотребляли с целью затянуть процесс. А теперь какие могут быть поправки, если все сохранено «до запятой» на аудиовидеозаписи?!



Реформы сопровождаются внедрением и других технологий. У региональных судов появилась возможность дистанционных опросов свидетелей и участников процесса. Посредством видеоконференцсвязи они готовы проводить дистанционные судебные заседания. И в Карагандинском областном суде по гражданским делам активно используют достижения связи: опрашиваются свидетели, проживающие в отдаленных районах и не имеющие возможности выехать в Караганду. Как это выглядит? Гражданин приезжает в ближайший к его местожительству суд и там по видеоконференцсвязи отвечает на все вопросы судьи.



Такая возможность отрабатывается и по уголовным делам. Тогда не нужно будет этапировать осужденного в суд. Достаточно провести процессуальные действия по видеоконференцсвязи в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Это уменьшит бюджетные расходы и снизит опасные риски с доставкой заключенных. Если же говорить о повсеместном введении такого вида судебных заседаний, то, как уточнил заместитель руководителя РГУ «Администратор судов по Карагандинской области» Дархан Ахашов, это зависит также от согласованных действий сотрудников подразделений МВД.

