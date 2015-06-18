Технологии для энергии будущего

Одной из важнейших составляющих плана является модернизация ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения. Изношенные сети, в которых теряется до 40–50% энергии и воды, требуют огромных инвестиций. В связи с этим большой интерес к инвестированию в наши инфраструктурные и градостроительные проекты (которые можно отнести к сфере устойчивого городского планирования – SmartCity) проявляют ЕБРР, АБР, Исламский банк, Всемирный банк и частные инвесторы. У каждого банка и инвестора свои критерии отбора проектов и пакет предлагаемых финансовых продуктов. Для Казахстана проекты модернизации ЖКХ важны, поскольку ведут к сокращению загрязнения окружающей среды, выбросов парниковых газов и повышению качества жизни.С целью не допустить значительного увеличения коммунальных тарифов в результате модернизации, государство намерено софинансировать такие проекты в объеме до 15% от общей стои­мости. Президент страны поручил Правительству в течение 5 лет дополнительно к ранее предусмотренным бюджетным расходам ежегодно выделять на модернизацию теплосетей, систем водоснабжения и водоотведения до 100 млрд тенге.Кроме того, поручено начать бюджетное кредитование отобранных ранее 86 проектов по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На эти цели в 2015 году выделяется 60 млрд, в 2016 – 100 млрд тенге. Однако простое финансирование не гарантирует достижение целевых показателей модернизации ЖКХ. Дело в том, что ЖКХ – едва ли не самый проблемный сектор экономики с точки зрения управляемости и непрозрачности финансовых потоков. Особенно в городах с большим количеством многоквартирных жилых домов, обслуживаемых кооперативами собственников квартир. Кроме того, вместе с жилищным фондом ЖКХ включает в себя производственные и сетевые объекты, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телекоммуникационные услуги, санитарную очистку территорий, озеленение, объекты социальной инфраструктуры и прочие службы, обеспечивающие комфортность жизни.Особое внимание к ЖКХ обуслав­ливается также тем, что неуклонный рост потребления энергоресурсов в этом секторе происходит не только из-за роста квадратуры жилого фонда, численности и доходов населения. Но также и из-за растущих энергопотерь, обусловленных неудовлетворительным состоянием теплоизоляции значительной части жилых домов и растущим износом ТЭЦ, котельных, электро- и коммунальных сетей. К этому свой минус вносит низкая культура энерго- и ресурсосбережения.Согласно данным Министерства национальной экономики, 14% многоэтажек требуют капитального ремонта. Износ теплосетей в зависимости от региона составляет 51–76%, износ электросетей местного значения – 49–93%, износ газораспределительных сетей – 7–82%. Понятно, что это приводит к огромным потерям энергоресурсов и частым авариям. По этой причине мелкие инфраструктурные компании, работающие на местных рынках, как правило, нуждаются в дотациях для ремонтных работ. Оставаясь проблемными активами, они непривлекательны для частных инвесторов.В то же время в Казахстане есть отличные результаты термомодернизации, полученные в рамках пилотных проектов ПРООН. Комплекс мер по такой модернизации (энергоаудит здания, утепление крыш, подъездов и подвалов, ремонт и пр.) дает тридцатипроцентное сокращение фактического теплопотребления за отопительный период и соответствующее сокращение платежей населения за центральное отопление.Успех демонстрационных проектов ПРООН был так убедителен, что Правительство в 2011 году начало реализацию Программы модернизации ЖКХ до 2020 года, выделив трансферты на пилотные проекты. Однако существующая система отношений в ЖКХ не позволила эффективно реплицировать опыт ПРООН. Одной из объективных причин неудач стало отсутствие профессиональных строительных компаний, способных оказывать необходимые услуги. Компании, выигравшие тендеры на термомодернизацию МЖД, старались экономить на качественных энергосберегающих материалах, нарушали техтребования, строительные нормы и правила. В итоге горе-строители зачастую ухудшали техническое состояние "отремонтированных" домов.В связи с этим с 2015 года во исполнение поручений Президента Правительство запустило новую пятилетнюю Программу развития регионов до 2020 года. В рамках новой программы предусмотрено совершенствование подходов к проектированию новых жилых, офисных и инфраструктурных объектов и градостроительству в целом. Впервые такой подход будет апробирован при строительстве выставочного комплекса EXPO 2017. Это значит, что впервые в Казахстане строительство здания будет идти только с применением современных технологий использования возобновляемых источников энергии солнца, ветра, грунта и даже биоразлагаемых отходов. Эти технологии – для освещения, кондиционирования помещений, обогрева и прочих нужд. На территории выставки запланировано строительство высокотехнологичной системы вакуумного удаления твердых бытовых отходов. Вместо мусорных контейнеров будут установлены люки трех цветов для приема разных фракций отходов (сухих, биоразлагаемых и неперерабатываемых). Жилые здания и выставочные павильоны будут соответствовать самым жестким международным стандартам "зеленого" строительства и энергоэффективности.Следует отметить, что такие современные подходы к градостроительству и высокие технологии значительно улучшают инфраструктуру. И тем самым помогают привлекать туристов, иностранных высококвалифицированных специалистов, студентов, крупнейшие инвестиционные компании. Остается пожелать, чтобы опыт, нарабатываемый при строительстве выставочного комплекса EXPO 2017, укоренился и стал широко применяться в градостроительстве Казахстана.Гульмира ИСМАГУЛОВА, ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доцент экономики