Технологии, меняющие представления о горном курорте

Не копировать, а адаптировать

Курорт в горах – давно не только снег, трассы, подъемники, прокат и рестораны. Это сложная туристическая экосис­тема, где инженерные решения сочетаются с щадящим отношением к природе, а инвестиции создают экономику круглогодичного режима. В Казахстане намерены применить именно такой международный опыт при осуществлении Almaty SuperSki.

Напомним, мастер-план новой горной дестинации предполагает создание крупного горнолыжного и туристического центра в составе Алматинского горного кластера. Его задача – не просто увеличить доступность горнолыжного отдыха, речь идет о формировании современной инфраструктуры, способной работать в любое время года и одновременно минимизировать нагрузку на горную экосистему. Изменение климата, рост стоимос­ти энергии и воды, требования к безопасности и экологические стандарты заставляют пересматривать саму философию развития туристических территорий в горах.

Опыт Альп – старейшего из освоенных горных анклавов – показывает, что успешный курорт сегодня развивается как единый организм. В Швейцарии, Франции, Италии и Австрии подъемники, транспорт, гостиницы, системы оснежения, энергоснабжение и природоохранные мероприятия давно перестали рассматриваться как отдельные элементы.

Показателен швейцарский Андерматт. Здесь цифровая система SnowSat в режиме реального времени контролирует толщину снежного покрова на трассах, благодаря чему технический снег производится не с запасом, а только там и тогда, где он необходим. Таким образом сокращаются расходы воды и электроэнергии.

В Церматте ставка сделана на электрическую мобильность и ограничение автомобильного транспорта. Канатные дороги становятся не только частью спортивной инфраструктуры, но рассматриваются как экологичный способ перемещения туристов.

Французские Ле-Арк идут по пути комплексной экологической трансформации: развивают общественный транспорт, повышают энергоэффективность объектов, используют возобновляемые источники энергии и стремятся уменьшить углеродный след туристической отрасли.

В итальянских Доломитах устойчивость стала частью самого туристического продукта. Современные системы оснежения позволяют точнее расходовать воду и электроэнергию, а цифровые технологии помогают управлять инфраструктурой и туристическими потоками.

Для Алматы этот опыт интересен прежде всего принципами. Не копировать европейскую модель буквально – все-таки климат, рельеф, природные условия и туристический рынок у нас другие, а использовать уже проверенные решения, адаптируя их к местной специфике. Именно этот подход заявлен в проекте Almaty SuperSki, который разрабатывался с учетом опыта более 120 горных курортов мира.

Инфраструктура для человека

Согласно концепции проекта, в районе Кок-Жайляу и пика Кумбель планируется создать более 60 километров горнолыжных трасс и 11 канатных дорог различных типов. Около половины трасс предполагается сделать доступными для начинающих. Это принципиальный момент: мировой опыт показывает, что устойчивость горнолыжного бизнеса определяется не только привлечением профессиональных спортсменов, но и способностью обеспечить широкую аудиторию.

Семьи с детьми, начинающие лыжники, молодежь, туристы, которые впервые знакомятся с горными видами спорта, – именно они формируют массовый рынок.

Поэтому современный курорт должен быть максимально понятным и удобным – от парковки или городской транспортной линии до проката, школы, трассы, питания и возвращения в город.

В этом смысле расположение Алматы дает проекту серьезное преимущество. Горный курорт находится в непосредственной близости от миллионного мегаполиса, международного аэропорта и развитой гостиничной инфраструктуры.

К осуществлению проекта изначально привлекались международные компании с большим опытом работы в горной инфраструктуре.

Французская Pomagalski, основанная в 1936 году, претворила в жизнь около 8 тысяч проектов в 90 странах мира. Именно ей доверено строительство 11 канатных дорог Almaty SuperSki.

Американская Hill International отвечает за управление проектом. Канадская StructureCraft привлечена к разработке инженерных решений с использованием массивной древесины. Архитектурную концепцию создает Foster+Partners – одно из известных международных архитектурных бюро.

Для Алматы это возможность получить не только самые современные технологии и оборудование. Куда важнее знания о том, как проектировать, строить и эксплуатировать подобную инф­раструктуру в условиях сложного горного рельефа.

Крупные международные курорты прошли тот путь, который Алматы только начинает. И их опыт позволяет учитывать ошибки и риски еще до того, как они превращаются в проблему.

Главный ресурс

У проекта застройки Кок-Жайляу есть еще одна особенность, которая делает экологическую составляющую обязательным условием. Almaty SuperSki становится частью Иле-Алатауского государственного национального природного парка, что предполагает целый ряд ограничений.

Для любого горнолыжного курорта вода является одним из наиболее чувствительных ресурсов. Особенно в условиях глобальных климатических изменений. И здесь мировая практика постепенно меняет сам подход к искусственному оснежению.

Раньше логика была простой: чем больше снега произведено, тем надежнее сезон. Сегодня современные курорты стараются производить ровно столько снега, сколько необходимо.

Цифровые системы позволяют составлять карты снежного пок­рова, учитывать температуру, влажность, прогноз погоды и состояние отдельных участков трассы. Снегогенераторы работают адресно, а техника для подготовки трасс получает точные данные о толщине снежного слоя. Это дает двойную экономию – воды и электроэнергии.

Для Алматы подобные решения особенно актуальны. Курорт должен быть устойчивым не только в снежную зиму, но и в условиях возможного изменения продолжительности и качества зимнего сезона. Тем более что алматинские горы служат источником водоснабжения огромного мегаполиса.

Поэтому очевидно, что экологическая безопасность здесь напрямую связана с технологичностью: чем точнее управление ресурсами, тем меньше нагрузка на природу.

Еще один урок мировых курортов – необходимость максимально ограничивать автомобильное движение в горах. Автомобиль удобен для отдельного туриста, но совершенно иное его воздействие, когда речь идет о тысячах посетителей.

Канатная дорога в этом случае становится не просто аттракционом или облегченным способом подняться на склон. Она превращается в элемент экологичной транспортной системы.

В концепции Almaty SuperSki предусматриваются современные канатные дороги большой пропускной способности. В частнос­ти, линии из района Медеу в сторону курорта способны будут перевозить до 4,5 тысячи пассажиров в час.

Чем больше туристов сможет добраться в горы без автомобиля, тем меньшей окажется транс­портная нагрузка на природную территорию.

Новые тренды

И все же главным конкурент­ным преимуществом будущего казахстанского курорта может оказаться не количество трасс, самые современные подъемники или модный сервисный вайб. Им станет редкое и гармоничное сочетание города и гор.

У большинства мировых горнолыжных центров туристическая поездка строится вокруг самого курорта. Алматы способен предложить иной продукт.

Примерно так: утром турист наслаждается достижениями урбанистического центра, днем катается на горных склонах, а вечером посещает театры, музеи, рестораны, концерты или гастрономические объекты.

То есть к горному отдыху добавляется совершенно другой культурный контекст – Казахстан, его история, кочевая цивилизация, национальная кухня, современная городская культура. Получается редкий туристичес­кий продукт: город – горы – природа – спорт – культура – история – гастрономия, который трудно скопировать в пределах одной дестинации. Именно это может сделать Алматы интерес­ным не только для ближайших рынков, но и для туристов из Европы, стран Ближнего Востока и других регионов.

Другая составляющая международного опыта и актуальное направление развития индустрии – всесезонность. Современный горный курорт не может позволить себе простаивать большую часть года. Поэтому летом на первый план выходят пешие и велосипедные маршруты, семейный отдых, экологические экскурсии, спортивные мероприятия.

Для Алматы это имеет несомненные перспективы. Горы могут стать продолжением городской туристической программы – не отдельным объектом, а час­тью единого маршрута. В таком случае экономический эффект распределится во времени, а инфраструктура получит возможность работать значительно эффективнее.

Almaty SuperSki уже шагнул за рамки просто идеи и даже проработки концепта. Проект перешел в режим практического исполнения, определены основные международные партнеры, даже обозначена дата открытия курорта – декабрь 2028 года.

Но запуск крупного инновационного объекта все еще не станет показателем достигнутого успеха. Предстоит доказать на практике, что современная туристическая инфраструктура может сосуществовать с природной территорией на принципах ответственности.

Мировой опыт здесь достаточно убедителен: экономическая эффективность и экологичность горного курорта не обязательно противоречат друг другу. Напротив, экономия воды, энергии, снижение транспортной нагрузки, цифровое управление и сохранение природных ресурсов становятся частью конкурентоспособности.

Алматинскому горному кластеру достичь этого паритета будет особенно важно. Если Almaty SuperSki сможет соединить меж­дународные технологии, природное богатство Иле-Алатау и уникальную городскую среду, его значение окажется гораздо шире вновь отстроенного места для занятий горными лыжами. Он может стать моделью того, каким должен быть современный туристический проект: технологичным, круглогодичным, экономически эффективным и при этом способным бережно относиться к тому главному ресурсу, ради которого турист вообще поднимается в горы, – природе.