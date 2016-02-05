​Технологии против болезни века

Об этом накануне Всемирного дня борьбы против рака, отмечаемого сегодня, 4 февраля, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Процедуры проводились в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (КазНИИОиР) в Алматы, онкологическом диспансере Астаны, а также в региональном онкодиспансере Семея и медицинском центре Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова в Актобе, где созданы высокотехнологичные центры радиационной онкологии. Данные центры открыты в рамках реализации Государственной программы развития здраво­охранения «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы в целях повышения доступности онкологическим больным высокотехнологичных методов лечения. Благодаря приобретению новейшего оборудования онкологическая служба страны вышла на качественно новый уровень, а казахстанцы получили доступ к высокотехнологичным методам лечения, не выезжая за пределы республики.

Как отмечают специа­листы, использование линейных ускорителей позволяет проводить бережную лучевую терапию с облучением только пораженного опухолевого очага, не задевая при этом близлежащие здоровые органы и ткани. Также сокращается курс лечения и достигается долж­ный терапевтический эффект. Перед внедрением методов высокотехнологичной помощи онкологическим больным специалисты прошли подготовку в ведущих клиниках США, Франции.