В приветственном слове Болатбек Абдрасилов рассказал об основных направлениях деятельности и перспективах академии, затронул вопросы развития дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере подготовки госслужащих и научно-исследовательской области. Также он отметил тесное и эффективное взаимодействие с германской Академией DBB, Европейским центром по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии, Потсдамским университетом, Университетом Шпайер и др.
В ходе беседы ректор отметил ценность семинаров для топ-менеджеров госуправления Казахстана по таким темам, как оценка персонала, эффективные технологии управления административно-территориальными единицами (для корпуса А), предупреждение коррупции, взаимодействие с обществом и средствами массовой информации, проведенных ведущими немецкими специалистами и экспертами.
В свою очередь Гидо Херц высоко оценил достигнутые за последние годы успехи академии в подготовке кадров для госслужбы и проведении современных научных исследований. Также он отметил, что академия пользуется авторитетом как в Казахстане, так и в странах Европы и Германии.
В рамках визита посол Гидо Херц провел лекцию для магистрантов Институтов управления и дипломатии на тему «Взаимоотношения Казахстана с Германией».
Сторонами достигнута договоренность об интенсификации сотрудничества академии с институтами Германии, которое предусматривает обмен результатами научных исследований, передовыми программами обучения и совместные публикации преподавателей, проведение международных конференций и семинаров.