Общество

Технопарк Astana Hub выпустил первый поток участников программы стартап-проектов Garage

Жанат Тукпиев
Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub выпустил первый поток участников программы стартап-проектов Garage, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы начали работу с февраля, и наш первый поток казахстанский. Это связано с тем, что полноценное открытие будет только в июле. А так у нас статус международного технопарка. В проекте приняли участие ребята из разных городов: Караганды, Алматы, Актобе. Мы работали с ними 3 месяца. Работали наши менторы, коучи, тренеры. Мы предоставляли офисное пространство, помогали развивать деловые контакты. В связи с этим есть определенные успехи. Кто-то привлек первые инвестиции, кто-то увеличил продажи. Суммарно к нам попало 13 проектов, правда, не все дошли до конца, так как некоторые закрылись. В целом все проекты хорошие, кто-то прошел на другие программы. Трое наших выпускников попали в программу "Smart Жолы" и поедут работать в Сингапур", – сказал генеральный директор корпоративного фонда международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Магжан Мадиев.



По его словам, все представленные проекты в основном из области информационных технологий.

"Также есть проекты, связанные с виртуальной реальностью, проекты по разработке проекционных компьютеров. Другие проекты – это с элементами искусственного интеллекта. На следующий поток мы будем принимать заявки до конца мая. Стартуем 5 июня. Зарубежные проекты планируем приглашать с третьего потока, с сентября", – отметил он.

В свою очередь заместитель председателя АО НИКХ "Зерде" Павел Коктышев отметил, что "Зерде" как национальная компания и проектный офис программы "Цифровой Казахстан" консолидирует информацию о развитии IT-сектора по всем направлениям.

"Мы работаем над тем, чтобы экономика и IT-сектор рос, чтобы у нас появлялись наши лидеры в этой отрасли. Чтобы мы завтра могли гордиться и говорить, что это казахстанская компания и она глобальная.  Сегодня, где мы находимся – это кузница талантов и то место, откуда вырастут  мировые компании. Также для нас важно, как госсектор развивает свои платформы. Естественно, для "Зерде" очень важно развитие направлений корпоративных инноваций", – заключил Коктышев.

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