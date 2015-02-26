Технопарк для рационализаторов Свежий выпуск 1039 Беседовала Любовь ДОБРОТА, Шымкент

– Итогом нашего взаимодействия с вузами, научными организациями и предприятиями за последние три года стало подписание 27 меморандумов о сотрудничестве. В прошлом году подписано пять таких документов, предполагающих внедрение инновационных проектов в производство, – сообщил он в начале беседы.

– Алихан Жамалович, чем технопарк привлекателен для инноваторов?

– Польза очевидна. Технопарк за счет средств республиканского бюджета предоставляет такие услуги, как ведение бухгалтерского учета, юридическое, экономическое, маркетинговое, информационное и консультационное сопровождение проекта, услуги проектных менеджеров. Также оказываем содействие в разработке бизнес-планов, проектной и технической документации. Кроме того, мы готовы помочь компаниям и инноваторам в получении патента, создании опытных образцов продукции, проведении испытаний и апробации, сертификации, лицензировании и оказать прочие услуги, связанные с инкубированием инновационных проектов. Главными инструментами продвижения инновационных разработок выступают программа технологического бизнес-инкубирования (ТБИ) и предоставление инновационных грантов. Особо хочу подчеркнуть, что технопарк занимается как формированием рынка инноваций, так и защитой авторских прав, созданием условий для реализации индустриально-инновационных проектов.

– Удалось ли уже какие-то индустриально-инновационные проекты воплотить в реальное производство?

– Конечно. ТОО «Жер күші» наладило производство биологичес­ких экологически чистых удобрений с азотофиксирующей активностью. Пока так называемый «Бальзам земли» выпускается в небольшом объеме, но расширение производства – дело времени. Наши сельхозпроизводители привыкли действовать по старинке, используя традиционные удобрения. Пройдет пару лет, и, я уверен, все аграрии узнают и смогут убедиться на практике, что применение «Бальзама земли» намного эффективнее и выгоднее.

Два наших проекта включены в Карту индустриализации ЮКО. Уже в ближайшее время, к примеру, ожидается запуск ТОО «Bio-Grain». Это предприятие, расположенное в Сайрамском районе, ориентировано на выпуск белково-витаминного корма, клейковины, крахмала и глюкозно-фруктозного сиропа. Искандар Батькаев реализует в Шымкенте проект «Технология безреагентной переработки ураносодержащего сырья и ураносодержащих отходов». Сумма финансирования в рамках оказания услуг ТБИ составила без малого 14 миллионов тенге. Речь идет о технологии в области неравновесных солевых растворов, позволяющей заменить неорганические кислоты и щелочи при подземном и наземном выщелачивании ураносодержащего сырья и отходов, образующихся на поверхности земли. Это очень важно с точки зрения рационального природопользования и глубокой переработки природных ресурсов.

Изготовленная по проекту «Производство топливных брикетов с использованием отходов нефтяных мес­торождений Кызылординской области асфальтосмолистопарафиновых отложений (АСПО) пилотная установка передана на временное пользование заявителям проекта и применяется в Кызылординском государственном университете имени Коркыт-ата в учебных целях. Также для популяризации и инвестирования проекта презентуется на выставках, проводимых в регионе.

Хорошие перспективы у проекта «Комплексная переработка куриного помета». Сейчас пакет документов направлен в АО «Национальное агентство по региональному развитию (НАТР)» для оформления заявки на финансирование проекта через венчурные фонды.

Требуется инвестор и для реализации проекта «Технология выращивания овощей методом гидропоники с применением гипохлорита натрия и биоудобрений в тепличных условиях». Опытно-демонстрационный теп­личный комплекс изготовлен и уже показал свою эффективность. Так что его смело можно тиражировать.

– Можно ли говорить о том, что деятельность технопарка помогла разбудить активность новаторов?

– Без сомнения, да. Приведу только один пример. Минувшей осенью акимат Южно-Казахстанской области совместно с ТОО «Шымкент инновация» и технопарком провел специальную акцию, направленную на выявление и поддержку социально значимых инициатив в области новых технологий, а также стимулирование инновационной активности населения. Программа «Форсаж по районам» была разноплановой. К примеру, включала обучение разработчиков инновационных проектов бизнес-планированию. Мы также знакомили с мерами государственной поддержки в сфере инноваций, рассказывали, как можно получить инновационный грант, предоставляемый АО «НАТР».

В течение месяца сотрудники посетили все города областного значения и районные центры Южного Казахстана. Проведенные семинары дали всплеск новаторской активности. Достаточно сказать, что к нам со своими идеями и предложениями обратились более сотни инноваторов. Конечно, это вовсе не значит, что каждый из предоставленных проектов может рассчитывать на получение инновационного гранта, но такая задача и не стояла. Для нас важно пробудить рацио­нализаторскую мысль, познакомить и объединить технологических предпринимателей, инноваторов, инвесторов – всех тех, кто создает инновации. Мне приходилось быть свидетелем, когда люди, живущие в одном городе или районе, работающие над похожей идеей, не знают друг о друге.

Наша задача – их познакомить и в то же время через наши мастер-классы, семинары показать механизмы и возможности для развития, взаимодействия инновационного бизнеса. То есть необходимо создать предпринимательское сообщество на месте, разбудить инноватора, заставив его активно включиться в процесс.





